Путін: Росія визнала угруповання на Донбасі «державами» в межах Донецької й Луганської областей

Визнання Росією незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» передбачає визнання також їхніх «конституцій», які визначають їхні межі в рамках Донецької та Луганської областей, заявив президент Росії Володимир Путін. Про це він сказав на пресконференції 22 лютого.

«Ми ж їх (незаконні збройні угруповання – ред.) визнали. А це значить, ми визнали всі їхні фундаментальні документи, в тому числі й конституцію. А в конституції прописані межі в рамках Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були в складі України. Але ми розраховуємо, що всі спірні питання будуть вирішені в ході перемовин між київською владою та керівництвом цих республік», – заявив президент Росії.

Водночас він заявив, що бойові дії «тривають і мають тенденцію до загострення».

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Путін також озвучив вимогу до України визнати незаконну анексію Криму Росією та «демілітаризуватися».

При цьому Сполучені Штати та НАТО звинувачують саме Росію в посиленні провокацій проти України на Донбасі.

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.