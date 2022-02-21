За прошлые сутки на свободной части Донбасса повреждены или разрушены 104 дома: такие данные называет гуманитарная миссия Пролиска, работающая в серой зоне. Подконтрольные России администрации говорят о разрушении частного дома в Пионерском под Луганском, там двое погибших; о повреждении двух школ в Петровском районе Донецка (двое раненых) и гибели шахтера на автобусной остановке. Дончане говорят, что эта ночь была намного тише предыдущей, хотя выстрелы на окраинах все равно слышались регулярно.

Радио Донбасс.Реалии отслеживает ситуацию в ОРДЛО и вдоль всей линии фронта. Подпишитесь на нас в телеграм, чтобы узнавать все быстрее.

Что на фронте

Больше всего с утра 21 февраля обстреливали районы Счастья и Станицы Луганской. В Счастье снаряд попал в склад смазочно-топливных материалов Луганской ТЭС, станция остановлена, город обесточен.

На позициях Вооруженных сил Украины недалеко от Станицы Луганской, где на выходных от прямого попадания боеприпаса сгорел автомобиль СЦКК, утром зафиксировали обстрелы калибрами 122 мм и 120 мм.



«Если не брать несколько последних дней, то у нас давно такого не было. Обострение продолжается. Где-то в пять утра боевики выпустили по нам 140 боеприпасов калибра 122 мм», – рассказал Радио Донбасс.Реалии офицер, несущий службу в районе Станицы Луганской.

Под огнем и Врубовка, где в четверг снаряд разорвался в тридцати метрах от школы. Жители поселка сидят по подвалам.

Остановилась также Донецкая фильтровальная станция на неподконтрольной территории (поставляет воду по обе стороны линии разграничения, от нее зависит все водоснабжение, в частности, оккупированного Донецка).

Эвакуация и мобилизация в ОРДЛО

Свежие следы от танков замечают жители западных окраин Донецка, где идут бои. Это означает, что группировки, вероятно, подтягивают к фронту военную технику. В предыдущие сутки и вечером в воскресенье дончане сообщали о массированных выходящих выстрелах, но в ночь стало намного тише.

«Интересная картина: под стрельбой на улице вечером родители гуляют с детьми», – пишет очевидец.

«По радио призывают в военкоматы и мобилизационные центры. В банкоматах очереди. Выдают только 1,5 тысяч рублей, лимит. В некоторых районах отключены свет и вода. По квартирам у них ещё не ходили. Муниципальный транспорт не ходит. Отдаленные разрывы и автоматные очереди. Полная чернуха», – пишет жительница Донецка.

Местные активно обсуждают вести о том, что людей на призывные пункты якобы забирают прямо из дома. Но нам не удалось найти достоверных подтверждений этому: часто люди цитируют услышанное на рынках или прочитанное в телеграм-каналах, но нет очевидца, который бы непосредственно столкнулся с этим.

А вот вручение повесток – явление массовое и очевидное. Их разносят по домам, останавливают машины, патрули подходят к мужчинам прямо на улицах.

«Двоюродного брата вызвали в военкомат. Всех мужчин с 18 до 55 вызывают», – говорит горловчанка.

«Не могу сказать, что насильно по месту жительства, но по городу стоят автобусы/маршрутки, в которых садят мужчин, парней. По всему городу подходят к мужчинам и раздают повестки», – другая жительница Горловки.

«Знакомый хотел приехать в Донецк завтра, а ему сказали, что если он из города выезжает, то обязательно должен вернуться в течение 12 часов сразу в военкомат. А если он не приедет, то его объявляют в уголовный розыск», – говорит дончанин.

Как мы уже рассказывали, к работе в военкоматах привлекли учителей.

В Донецке и Луганске продолжается эвакуация, предложенная оккупационной администрацией женщинам, детям и пожилым. Их вывозят автобусами и электричками. Некоторые люди накануне застряли в дороге на более, чем 15 часов: их не расселяли в Ростовской области, женщины с детьми всю ночь и полдня провели в автобусах. После обеда жилье им все же предоставили.

Россия заявляет, что приняла 60 тысяч беженцев. По приблизительным подсчетам, это не более чем полпроцента от населения ОРДЛО, которое заявлено для выезда (женщины, пожилые, дети).

Большинство опрошенных Радио Донбасс.Реалии дончан, горловчан, луганчан не собираются уезжать и так же описывают настроения своих знакомых.

«Одно могу сказать: очень мало кто выезжает», – отвечает на вопрос дончанин.

«В целом те, кто выходит на контакт, говорят, что ехать никуда не собираются. Бояться за сыновей, мужей. Понимают, что очень много нагнетания», – данные из Луганска.

«Магазины работают, как и прежде. Я не особо заметил, что пусто. В целом, оживлённо», – рассказывает житель Донецка про утро 21 февраля.

Через Станицу Луганскую – единственный работающий пункт пропуска с подконтрольной территорией – вчера массово шли из Луганска женщины с детьми.

Отдельная тема – информационная война. Людям приходят разнообразные сообщения в смс и вайбере: например, о том, что все переписки и звонки будут записываться (Радио Донбас.Реалии получило четыре таких сообщения от разных людей за сутки); ну и, конечно, о мобилизации.

Судьба пленных

В тюрьмах оккупированной территории, по данным СБУ, остаются более 160 заложников и пленных. Но на фоне обострения подконтрольные Кремлю формирования стали проводить новые задержания, так как они беспрерывно заявляют о диверсионных действиях и группах зачистки, которые якобы внедряет в ОРДЛО Украина. Эти сообщения не имеют под собой никаких подтверждений, но подаются в российских СМИ как факт.

Утром в понедельник группировка «ДНР» заявила, что в городе подорвался «диверсант», который пытался заминировать железнодорожный вокзал. Кто этот человек на самом деле и при каких обстоятельствах погиб, неизвестно.

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