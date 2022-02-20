«Здесь никто не хочет идти в военкомат, и тем более воевать»: о чем говорят в Донецке во время обострения

Пока Россия и подконтрольные ей СМИ кричат об «украинском блицкриге» на оккупированные Донецк и Луганск и даже публикуют его планы, в самих крупнейших городах ОРДЛО настроения, похоже, совсем другие. Ни кричащие сирены, ни «теракты» украинских спецслужб и «минирования мостов», по которым должны были проехать автобусы с детьми-беженцами, ни увещевания главарей группировок «ДНР» и «ЛНР» о том, что пора стать на «защиту родины», не срабатывают. Едва ли не впервые с 2014-го года по обе стороны линии соприкосновения украинцы уверены: все, что сейчас происходит на Донбассе,– дело рук Владимира Путина и выгодно только ему одному.

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Радио Донбасс.Реалии постоянно собирает информацию с оккупированных территорий, хотя сейчас это стало особенно нелегко. Новости оттуда поступают или из российских СМИ, или из подконтрольных «ЛДНР» – ни тем, ни другим, по нашим наблюдениям, люди уже не доверяют. Вот что нам удалось узнать от местных жителей на данный момент:

–​ По квартирам местным жителям разносят повестки о «всеобщей мобилизации». Уже все в ОРДЛО знают, что с неподконтрольной территории запрещен выезд мужчинам от 18-ти до 55-ти лет, в местных пабликах от этого волна возмущения. В последние годы «ДНР» и «ЛНР» всеми путями пытались заманить местных мужчин на «службу» в «армейские корпуса», обещая высокое по местным меркам довольствие. Но желающих было немного: почти в каждом подъезде есть истории о том, как мужчины на «службе» у «ДНР» гибли в первые дни из-за халатного отношения к ним российских командиров, которые де-факто командуют «армейскими корпусами». Сейчас люди в открытую говорят о том, что под шумок Россия пытается любыми путями «залатать дыры» в «армейских корпусах», в подразделениях которых хронический некомплект. Также людей стали бомбардировать смс-сообщениями с призывами «стать на защиту своего дома и отечества».

– Только что нам стало известно, что мужчин просто забирают в «армию республик» силой. Далее прямая речь жителя ОРДО: «Мужчин приезжают по домам забирают силой. В Тельманово (пгт в Донецкой области под контролем «ДНР» с населением около 4-х тысяч человек – ред.) всех парней забрали. Женщина на рынке только что рассказала. Всех. Опекуна несовершеннолетнего ребенка утром приехали забрали из квартиры в Донецке, наши знакомые. К нам только что квартальная приходила, соседа спрашивала. Слава Богу он не здесь сейчас. Ребенок 15 лет один дома остался». Еще один наш источник рассказал, что сотрудники «Народной милиции» (так «ДНР» называет «армейский корпус», военное формирование группировки – ред.)мужчинам дают минимум времени на сборы, если застанут их дома. «Сразу в УАЗик забирают и уезжают. Вещи кто успел по-минимуму взял –​ это то, что услышала. Думаю, в каждом случае все же по-разному. «Человеческий фактор». Здесь никто не хочет идти в военкомат, и тем более воевать».

–​ В Донецке «на неопределенное время» закрыли все школы и «университеты». Люди там воспринимают это как еще одни способ «накалить» ситуацию для того, чтобы люди поддались панике, решили выехать в Россию и создать картинку для пропагандистских СМИ, а мужчины пошли «служить».

–​ В подконтрольной российским гибридным силам Горловке преподавателей школ вызвали в военкомат –​ «что-то переписывать». Работают ночью. По сообщению нашего источника, учителей об этом настойчиво просил завуч местной школы – под угрозой увольнения. Очевидно, так «ДНР» набирает людей для колоссальной бюрократической работы по призыву в «армейский корпус» всех боеспособных мужчин на оккупированной территории.

–​ В банкоматах в ОРДЛО кончилась вся наличка. Поддавшись нагнетаемой панике, многие жители оккупированных городов кинулись снимать деньги со своих карт и закупать продукты первой необходимости, не зная, что задумали российские гибридные силы.

–​ В Донецке на улицах вновь появились российские военные. Дончане опознают их по характерному говору. По данным дончанина-очевидца, они разгуливают по городу в камуфляже без опознавательных знаков. Это высокие, мощные мужчины – возможно, спецназ.

–​ По Донецку в разных точках стоят множество легковых машин с людьми в форме, которые наблюдают за происходящим на своих «точках». По сообщению местных жителей, это обычные местные авто с номерами группировки «ДНР». Некоторые улицы, например проспект Александра Матросова в Донецке (связывающий Куйбышевский район с площадью Бакинских комиссаров, на ней расположен местный «райотдел милиции»), просто перекрыты для движения бронетранспортерами.

–​ Как рассказал нам директор школы в Донецке, у учителей появилась разнарядка отправить 5 человек «на эвакуацию». Но, по его словам, никто не хочет ехать даже под страхом увольнения. Также в обязательном порядке учителей привлекают к разносу «повесток» по квартирам.

Радио Донбасс.Реалии продолжает следить за происходящим в оккупированных городах и настроениями их жителей. Если вы хотите что-то рассказать – пишите на нашу почту Donbas_Radio@rferl.org или в наши соцсети. Это анонимно.