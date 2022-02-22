Є всі ознаки того, що Росія досі планує повномасштабний напад на Україну – Столтенберґ

Росія може все ще планувати повномасштабну атаку на Україну, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі Ради НАТО-Україна 22 лютого.

«Є всі ознаки того, що Росія продовжує планувати повномасштабний напад на Україну. Ми бачимо, що військова концентрація триває. Вони (Росія – ред.) обіцяли відвести війська, але продовжують їх накопичувати. Ми бачимо, що все більше й більше підрозділів виїздять із баз і перебувають у бойовому порядку, готові до нападу», – сказав Столтенберґ.

Він вказав на почастішання провокацій та операцій «під фальшивим прапором» на Донбасі, а також на переміщення російських військ до окупованих частин Донецької та Луганської областей, зафіксоване минулої ночі.

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«У той же час, ніколи не пізно не нападати. Ось чому ми продовжуємо закликати Росію відійти, піти на деескалацію та добросовісно взяти участь у переговорах у дипломатичних зусиллях для пошуку дипломатичного рішення», – додав генеральний секретар НАТО.

Він знову вказав на те, що російська агресія призведе до посилення санкцій проти Москви. За словами Столтенберґа, під час зустрічі чимало членів Альянсу засвідчили готовність надавати військову та фінансову допомогу Україні.

На питання журналістів, чи він вважає дії Москви вторгненням, Столтенберґ нагадав, що таке вторгнення вже сталося в 2014 році.

«Те, що ми бачимо зараз – країна, в яку вже вторглися, страждає від подальшого вторгнення», – сказав очільник Північноатлантичного альянсу.

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21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку після майже годинної промови оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.