Росія «вийшла з Мінських домовленостей» – Верховна Рада

Верховна Рада України 22 лютого ухвалила заяву в зв’язку з визнанням Росією незалежності територій, які угруповання «ДНР» та «ЛНР» контролюють у Донецькій та Луганській областях. За затвердження заяви проголосували 336 депутатів.

«Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн-учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України», – ідеться в документі.

У заяві наголошується, що «Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулюванню міжнародного збройного конфлікту».

21 лютого президент Росії Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності територій, які контролюють підтримувані Москвою угруповання, а згодом про введення російських регулярних військ на ці території.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Постійні представники ЄС уже домовилися запровадити точкові обмеження щодо російських громадян і компаній, причетних до визнання сепаратистських регіонів Донбасу. Пакет санкцій буде затверджено міністрами закордонних справ Євросоюзу.