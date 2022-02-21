Путін доручив російській армії «підтримувати мир» на сході України

Укази президента Росії Володимира Путіна про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.

Згідно з формулюваннями, таке рішення ухвалили нібито на звернення ватажків незаконних угруповань.

«Забезпечити... здійснення Збройними силами Російської Федерації... функцій із підтримки миру (на території, контрольованій угрупованнями «ЛНР» і «ДНР»)», – йдеться в документах.

Укази передбачають також укладення з угрупованнями «договорів про дружбу».

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії. Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з цим.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.