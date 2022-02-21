Зеленський провів розмову з Байденом, починає засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський обговорив останні події з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Про це він повідомив 21 лютого в своєму твітері.

«Обговорив події останніх годин з президентом США. Розпочинаємо засідання РНБО», – заявив Зеленський.

Він додав, що також має заплановану розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном.

Раніше 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

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Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.