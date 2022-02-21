Радбез Росії у цитатах: як Путіна «умовляли» визнати «ЛДНР»

У Кремлі 21 лютого відбулося екстрене засідання Ради безпеки, члени якого доповідали президенту Росії Володимиру Путіну про «ситуацію з Україною» і усі як один запропонували «визнати республіки Донбасу». Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», вів трансляцію засідання і зібрав головні цитати із виступів учасників.

Спочатку у Кремлі повідомили, що засідання проходило у прямому ефірі, проте пізніше стало зрозуміло, що відбулося воно раніше – десь біля 12-13 годин за Московським часом, тобто раніше, ніж його показали державні канали.

На засіданні Ради безпеки Росії були присутні: президент Росії Володимир Путін, прем'єр Михайло Мішустін, глава МЗС РФ Сергій Лавров, голова Міноборони Сергій Шойгу, керівники силових відомств, спікери обох палат парламенту, заступник голови Ради безпеки і колишній президент Росії Дмитро Медведєв, постійні представники в округах і секретар Радбезу.

Відкриваючи засідання, Володимир Путін заявив, що «перспектив розвитку переговорного процесу щодо Донбасу в рамках Мінських угод немає», і звинуватив Київ у тому, що він зриває переговорний процес.

Володимир Путін запевнив, що «заздалегідь нікого не питав», і мовляв, просить «висловитися без підготовки».

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, якого часто називають «куратором» «ДНР» та «ЛНР» у Кремлі, після цього також заявив, що «українська влада не виконуватиме Мінські угоди: і без Мінська, і без них не хочуть повертати Донбас у склад України». «Вони кажуть, що ми сторона конфлікту, а коли їх питаєш, що ви від нас хочете, то вони не знають, що запропонувати. І все роблять, щоб на прямі переговори із самопроголошеними республіками не йти».

Пропозиції України щодо Донбасу Козак назвав «схемами в галузі юридичного кретинізму».

На запитання Путіна, чи є перспективи, що «Україна виконає Мінські домовленості», Козак відповів: «Ні, за звичайних умов...Ніколи».

Також Козак сказав, що Росія «вливає» у «ДНР» та «ЛНР» величезні гроші. А коли захотів сказати про «визнання», Путін його перебив і не дав договорити.

Голава ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив про «деградацію обстановки на території двох республік».

Він стверджує, що збільшилася кількість обстрілів і «є випадки влучення снарядів на територію Російської Федерації» (ФСБ заявляє про це останні кілька днів).

Бортников сказав, що «обстріли рівня 2014 року» і що це нібито Україна стріляє із важкого озброєння. За його словами, саме через це «Донецьк без води, а Луганськ без газу».

Також керівник ФСБ Росії повторив поширювану ще з 2014-го року тезу, що в Україні є «підрозділи – праворадикали і націоналісти – які ніким не управляються, чинять диверсії. Диверсантів вранці знищили при спробі проникнути на російську територію, а одного взяли в полон».

Говорив Бортников і про те, що Україна «має можливості відновити ядерну зброю. На Точку-У можна поставити ядерні боєголовки, які є зараз найближче до нас – у ФРН».

Також керівник ФСБ Росії заявив, що «почався рух біженців у бік кордонів Росії, всього кордон із РФ за останні кілька днів «перетнули 68 тисяч людей».

І це при тому, що саме проросійські бойовики почали обстріли лінії розмежування, причому стріляли і стріляють по цивільним об'єктах, і на цьому тлі влада так званих «ДНР» і «ЛНР» кілька оголосила масову евакуацію жінок, дітей та літніх людей до Росії. Їх везуть потягами і автобусами. Кадри так званої «евакуації» широко показують російські державні телеканали, на яких люди розповідають, що їх «бомблять», але ніхто цього на очі не бачив.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, заявив, що «ці території» (Донбас) Україні не потрібні». «Їх жителі зазнають масових репресій, їх позбавляють прав людини», – заявив Медведєв і підтримав думку Путіна, що комплекс заходів, які зафіксували Мінські угоди, «українська сторона виконувати не буде. За його словами, чинному президенту України Володимиру Зеленському «виконання цього плану не потрібне, тому що йому потрібно переобиратися».

Медведєв згадав, як йому, будучи президентом РФ, «довелося» визнати Абхазію та Південну Осетію під час конфлікту з Грузією.

«Це дозволило зберегти життя сотням тисяч людей. І певною мірою це був урок країнам НАТО, що з Російською Федерацією так чинити не можна. Буде важко, але через деякий час при вмілому управлінні ситуацією, напруга, яка вібрує навколо нашої країни, спадатиме. Від цієї ситуації рано чи пізно втомляться і проситимуть нас повернутися до переговорів. «Самі прийдуть і все запропонують», – процитував Медведєв книгу Михайла Булгакова «Майстер та Маргарита».

Дмитро Медведєв також заявив, що «Росія для Заходу значить набагато більше, ніж Україна, і це розуміють і самі українці». «Через деякий час ситуація, пов'язана з визнанням територій, охолоджуватиметься – це нам каже попередній досвід», – впевнено заявив він і також підтримав визнання «ЛДНР».

Медведєв також сказав, що у «ДНР» та «ЛНР» уже 1 мільйон 200 тисяч отримали російські паспорти, а ще більше подалися»(в останні роки Росія активно роздавала паспорти РФ на цих територіях).

«Це наші з вами люди, громадяни нашої країни. У разі виникнення будь-яких проблем навколо американських громадян, якщо одного хоча б захоплять, США проводять спецоперацію. Нашим єдиним виходом виявиться визнання права суб'єктності цих територій, – заявив Медведєв. – Ситуація, по всій ймовірності, покращуватись не буде».

Також Медвєдєв заявив, що визнання «ДНР» та «ЛНР» переважна більшість громадян Росії би «підтримали».

За кілька годин до Ради безпеки державний ВЦВГД поширив дані опитування, що прийом евакуйованих з Донбасу нібито підтримують 78% росіян.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Дума вже ухвалила звернення до Путіна про визнання «ДНР» та «ЛНР», він також попросив Путіна визнати ці території.

«Йдеться про захист насамперед громадян нашої країни та наших співвітчизників. І ми також виходимо з того, що ситуація вже протягом восьми років не змінюється. Київ саботує всі зобов'язання, які раніше взяли на себе», – заявив Володін.

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила: «Скільки можна вмовляти, скільки чекати? Треба називати речі своїми іменами! Жителі Донецька та Луганська повстали проти кривавого перевороту!»

«Захід, замість того, щоб примусити Україну до миру, постачає Україні зброю. Я не можу дивитися ці кадри (евакуації) Діти, які сидять у підвалі! Бабусі, які плачуть! Далі з цим миритися не можна! Треба прийняти рішення. Загрози санкціями – це, звичайно, боляче. Але нас називають агресорами!»

«Що Росія зробила поганого Україні? Ми постачали майже безкоштовний газ! Ми не впливали на вибори і не втручалися! За всі ці 30 років ніколи не було на порядку передачі Криму Росії! – заявила також Матвієнко. – А що вони влаштували в Криму та Севастополі, в Одесі»

Голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін взагалі запропонував приєднати «ДНР та «ЛНР» до Росії. «Я підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської народних республік до складу РФ», – сказав він.

«Ми про це не говоримо. Ми цього не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні», – обірвав Наришкіна Путін.

Наришкін кілька секунд ковтав повітря і нарешті вимовив: «Так, я підтримую пропозицію про визнання незалежності»

Прем'єр Мішустін, виступаючи після Матвієнка, також заявив, що «підтримує визнання». «Потрібно визнавати «ДНР» та «ЛНР», – заявив він і сказав, що Росії «треба йти на загострення» відносин із Заходом, незважаючи на загрозу санкцій. Мішустін пообіцяв, що до санкцій уже готові і «все буде добре з економікою».

Глава МЗС РФ Сергій Лавров після нього зазначив, що «київський режим» на Донбасі веде атаку «на всіх слов'ян, на все російське». Він упевнений, що визнання «ДНР» та «ЛНР» «дасть надію всьому російському світу». «Ми не можемо дивитися, як знущаються з наших співвітчизників, з наших громадян!», – сказав Лавров.

Інші члени Ради безпеки Росії також також одноголосно підтримали рішення про визнання «незалежності самопроголошених республік».

Після їх виступів Путін заявив, що рішення про визнання «ЛНР» та «ДНР» буде ухвалено сьогодні ж, 21 лютого.