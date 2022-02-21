Кулеба ініціює в Раді безпеки ООН консультації за Будапештським меморандумом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до країн Ради безпеки ООН щодо проведення консультацій згідно зі статтею 6 Будапештського меморандуму. Про це він повідомив у своєму твітері 21 лютого.

За словами Кулеби, до такого кроку він вдався за ініціативою президента Володимира Зеленського.

«Я офіційно звернувся до членів Ради безпеки ООН із запитом на негайне проведення консультацій за статтею 6 Будапештського меморандуму, аби обговорити термінові дії, спрямовані на деескалацію, так само як і практичні кроки для гарантування безпеки України», – заявив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. За його словами, Україна робить це «востаннє».

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Більше того, за даними Білого дому на 21 лютого, російські військові підрозділи, сконцентровані біля кордонів України, просуваються ближче до її кордону.