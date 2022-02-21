За даними Білого дому, російські підрозділи просуваються до кордону України – Салліван

Російські військові підрозділи, сконцентровані біля кордонів України, просуваються ближче до її кордону. Про це заявив радник Білого дому Джейк Салліван в ефірі каналу ABC News 21 лютого.

«Всі ознаки вказують на те, що президент Путін і росіяни взялися виконувати план зі здійснення масштабного військового вторгнення в Україну. Ми бачили лише протягом останніх 24 годин подальше просування російських підрозділів до кордону без будь-якого іншого притомного пояснення, окрім підготовки до нападу. Ми не можемо передбачити точного часу чи дати, але це точно виглядає так, наче росіяни просуваються», – сказав він.

За словами Саллівана, президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий як до переговорів, так і до того, аби спільно з партнерами та союзниками Вашингтона «забезпечити для Росії наслідки» в разі вторгнення.

Водночас, зазначив він, напередодні Байден у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що готовий зустрітися з Путіним, якщо той відмовиться від намірів щодо вторгнення.

«Ми ніколи не відмовляємося від надії на дипломатію, доки ракети не полетять і танки не поїдуть. Але ми важко працювали місяцями з нашими партнерами, щоб змусити Росію всерйоз сісти за стіл переговорів, навіть вчора президент показав готовність до цього. Росія не показала такої ж готовності зі свого боку, тому ймовірність дипломатичного рішення, враховуючи переміщення підрозділів, знижується з кожною годиною», – додав Салліван.

Представник Білого дому повторив, що США все ще готові обговорювати з Москвою взаємні зобов’язання щодо розміщення ракет, розміщення військ в Україні та взаємної прозорості військових навчань.

За його словами, санкції, які Вашингтон готовий запровадити в разі вторгнення Росії, будуть спрямовані на послаблення її оборонної індустрії та спроможності вести війну проти сусідів та «інші країни світу».

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«Ми готові налаштуватися на тривалий час, аби забезпечити наслідки для Росії, щоб вони заплатили за вторгнення до України, якщо це станеться так, як ми очікуємо», – підсумував радник Білого дому.

Президент США Джо Байден 18 лютого сказав, що «переконаний» у тому, що Путін ухвалив рішення вторгнутися в Україну і що це може статися найближчими днями. Байден сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін продовжить атаку.

Наразі Росія має понад 150 тисяч боєздатних військовослужбовців, що оточують Україну.

Росія неодноразово заперечувала намір вторгнення та заявляла, що почала відводити деякі сили. США та НАТО стверджують, що не бачать ознак такого відведення.