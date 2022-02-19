«Поки ми тут, все буде добре». Прифронтова Авдіївка біля Донецька – відео

Але бійці ЗСУ запевняють, що діють у рамках Мінських домовленостей, не обстрілюють цивільне населення ОРДО, не збираються наступати, проте готові дати рішучу відсіч. У самій Авдіївці зранку і вдень було чутно прильоти снарядів. Проте опитані жителі у переважній більшості не погоджуються на евакуацію.