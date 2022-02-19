Зеленський: заяви про обстріли з боку України – це провокація і «чиста брехня»

Президент України Володимир Зеленський назвав провокацією, «чистою брехнею» і цинізмом будь-які звинувачення на адресу України в обстрілах окупованих територій.

«Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають. Не вперше стріляють самі на тимчасово окуповану територію, яку вони контролюють», – сказав президент під час участі у панельній дискусії в межах 58-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

За його словами, Україна багато років перебуває в напруженій ситуації, але сьогодні ризики зросли через значне скупчення російських військових на кордонах, проте українські сили оборони все розуміють і не реагують на провокації.

«Ми достатньо послідовні. Ми не реагуємо на будь-які провокації. Ми розуміємо, на що і як реагувати», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що прибув на Мюнхенську конференцію, щоб поінформувати світову спільноту про ситуацію в Україні, і закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати цивільні жителі, щоб використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил Росії під виглядом «миротворців».

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. У пресцентрі ООС заявили, що станом на 22:00 19 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією сил зафіксували 122 порушення режиму припинення вогню, 108 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загинули двоє українських військових, четверо були поранені.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.