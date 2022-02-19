Засідання ТКГ щодо ескалації на Донбасі не відбулося через відмову Росії – українська делегація

Тристороння контактна група не змогла провести термінове засідання щодо загострення безпекової ситуації на Донбасі через неучасть Росії, заявила українська делегація в ТКГ.

Про заплановану на 19 лютого зустріч Тристоронньої контактної групи напередодні повідомив спеціальний представник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен.

«Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України», – ідеться в повідомленні.

Під час консультацій із координатором ОБСЄ в ТКГ українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів наступу.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл з боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.