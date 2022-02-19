Президент Франції проведе телефонні розмови із Зеленським та Путіним – Le Figaro

Президент Франції Еммануель Макрон на тлі загострення ситуації на Донбасі заявив, що 19 лютого проведе телефонну розмову із Володимиром Зеленським, а 20 лютого – з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

«Ми вважаємо, що у нас ще є можливість відмовити президента Путіна від здійснення вторгнення в Україну», – цитує Макрона видання.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.