Загострення на Сході України: внаслідок обстрілу загинув військовий

Український військовослужбовець загинув 19 лютого внаслідок обстрілу українських позицій бойовиками, повідомила пресслужба Об’єднаних сил.

Від початку доби російські гібридні сили 19 разів порушили режим припинення вогню. Більшість обстрілів були із застосуванням мінометів і артилерії.

«Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям», – ідеться в повідомленні.

Під вогонь бойовиків із артилерії калібру 122 міліметри і мінометів потрапили українські позиції біля Новотроїцького, Гранітного, Новоселівки, Старогнатівки, Болотеного, Водяного, Широкиного. Українські військові також зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.