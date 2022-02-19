Граничний вік бійців тероборони хочуть збільшити до 70 років

Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити, розповів начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

За його словами, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, але не проходять за віком.

«Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 – до 65 чи до 70», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода Сергій Собко.

Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни. Нині існують обмеження за віком. Нині бійцем тероборони можна бути людина віком від 18 до 60 років.

В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».