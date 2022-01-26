Територіальна оборона Приазов’я. Кому даватимуть зброю?

Як сили територіальної оборони розгортаються на Приазов’ї? Хто з мешканців півдня України долучається до місцевих бригад? Що означає військовий облік жінок, та які професії потрапили до відповідного переліку? Про це говорили в програмі «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово, заявив міністр оборони Олексій Резніков виданню «Українська правда». За словами міністра, розбудова системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи. На першому етапі бригади і батальйони сил тероборони розгортатимуться за штатом мирного часу.

виданню «Українська правда». За словами міністра, розбудова системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи. На першому етапі бригади і батальйони сил тероборони розгортатимуться за штатом мирного часу. Після того, як у батальйонах та бригадах створять організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечать відповідні умови, розпочнеться другий етап формування резерву територіальної оборони. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, закріплять зброю.

На третьому етапі розглянуть питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад. Учасники цих формувань з власною мисливською зброєю за потреби зможуть залучатися до патрулювання чи охорони об’єктів.



Пріоритети, пільги та теперішній стан справ

«Територіальна оборона держави є цілою системою спеціальних заходів для протидії воєнним загрозам. Тому її формування є справою і Міністерства оборони, і Збройних сил України, і сил безпеки та оборони, а також всіх органів державної влади. Відтак цей процес потребує системності», – зазначив в ефірі експерт директорату інформаційної політики та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він також підкреслює, що наразі відбувається перший із трьох етапів розгортання системи тероборони.

В пріоритеті – формування системи тероборони у прикордонних областях, які межують з країною-агресором та Кримом

«Ми говоримо про створення 25 бригад в кожній області і до їх складу будуть входити понад 150 батальйонів, які розташовані в районах. Зараз формується організаційне ядро з військовослужбовців ЗСУ: командири. Їх завдання – командування, навчання і злагодження цивільних осіб, які укладають контракт на службу у резерві територіальної оборони», – розповів Мотузяник, додавши, що до кінця січня буде сформовано 13 бригад ТрО.

Пріоритетом, за його словами, є максимальне «прискорення формування системи територіальної оборони у прикордонних областях, які межують з країною-агресором та Кримом».

Функції та завдання ТрО прописані у відповідному законі. До прикладу, Мотузяник наводить такі:

оборона території до часу розгортання основних військ ЗСУ;

забезпечення умов для стратегічного розгортання військ;

захист населення, території, навколишнього середовища та майна під час надзвичайних ситуацій;

робота з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та ведення бойових дій;

охорона і захист державного кордону та критично важливих об’єктів.

«У разі потреби розгортання батальйону або бригади ТрО, вони беруть під свій контроль всі комунікації, шляхи, мости, залізничні мости, а також інші важливі об’єкти у своєму районі. І чекають підходу основних сил ЗСУ», – пояснює механізм роботи тероборони експерт.

За словами Мотузяника, після першого етапу почнуть формувати резерв з громадян України, які проходитимуть військову службу у резерві ТрО.

Їх загальна чисельність буде більше 130 тисяч людей, які «готові впродовж кількох годин прибути до своїх підрозділів, одягнути форму і виконувати завдання в межах своєї території».

«Фактично, люди підписують контракт на проходження служби у військовому резерві і продовжують жити своїм життям, працювати. Декілька разів на рік, у разі потреби, їх викликатимуть на певні збори, тренування та навчання для налагодження роботи», – пояснює Мотузяник.

Для резервістів тероборони, за словами експерта, є ціла низка стимулюючих пільг: «Їх забезпечать військовою формою, вони будуть отримувати харчування та проживання у військових частинах під час виконання обов’язків, до них застосовується медичне обслуговування закладів охорони здоров’я Міністерства оборони. Якщо людина працевлаштована, то час навчань та зборів буде оплачуватися за середньомісячною ставкою. Їм компенсують вартість проїзду на навчання та виплачують добові залежно від звання, а також є грошова винагорода в кінці року».

Вимоги до резервістів ТрО не такі високі, каже Мотузяник, це справа добровільна. За його інформацією, є вікові обмеження – від 18 до 57 років, військовий досвід або стать значення не мають. Експерт зазначає, що якісний відбір можливо провести за умови великої кількості охочих, а перевага надаватиметься колишнім військовослужбовцям, ветеранам військової служби та бойових дій.

Він також пояснив, схему видачі зброї представникам ТрО.

«Військовослужбовці до часу розгортання зброєю будуть забезпечені, але вона буде зберігатися у спеціально облаштованих режимних об’єктах за місцем дислокації. Цей процес у нас ще триває, бо маємо визначити відповідні локації та зробити в них ремонт», – додав Олександр Мотузяник.

Як готується прифронтовий Маріуполь

Майор, командир військової частини А 7037 м. Маріуполя Дмитро Стеблін розповів в ефірі, що майже щодня звертаються маріупольці, які зацікавлені пройти службу в силах тероборони.



«Бригади територіальної оборони структурно входять до складу Збройних сил України. Тобто вони проходять медичну комісію, з ними вкладається контракт. У нас окремо існує служба в резерві і служба в ТрО. Резервісти щоденно ходять на роботу, живуть своїм звичайним життям. Під час оголошення воєнного стану, або під час мобілізації люди, які заключали контракт у резерві, будуть призвані», – розповів Стеблін.



За його словами, серед охочих є і жінки. «Наразі у ЗСУ гендерна політика спрямована на рівність чоловіків та жінок», – зазначає він.



За інформацією сайту Маріупольської міської ради, у травні 2021 року в місті пройшла конференція на тему територіальної оборони. Зараз у Маріуполі реалізується комплексна програма «Безпечне місто». Вона містить чотири напрямки: підвищення рівня правопорядку, обороноздатності, протидії тероризму, а також цивільної оборони міста. У Донецькій області сформовано 109 бригаду територіальної оборони. Її управління розміщено у Маріуполі. Маріупольським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки сформовано 107 батальйон територіальної оборони. Також затверджено план територіальної оборони міста Маріуполя. В ньому визначені місця дислокації загонів, пункти збору особового складу та техніки.

Стан тероборони в Херсоні

Офіцер відділу обліку бронювання Херсонського обласного територіального центру соціальної підтримки Ігор Приходько розповів, що в області вже закінчується формування основного костяку.



«Наразі маємо більше 50% особового складу, які повинні нести службу у мирний час. Люди є, процес триває», – каже він.



Однозначної відповіді щодо наявності всього необхідного обладнання Приходько не дає, проте запевняє, що «всі проблемні питання вирішуються спільно із місцевим самоврядуванням».

Поки рано говорити про залучення добровольців з місцевого населення

Він також каже, що поки рано говорити про залучення добровольців з місцевого населення: «Це буде сплановано, коли будуть укомплектовані ланки особового складу, який несе службу у мирний час. Коли буде мінімальне обладнання, матеріальна база для того, щоб провести якісь навчання. Як тільки матимемо все необхідне, одразу почнемо навчання».



Він зазначає, що херсонці вже звертаються до нього, їх зокрема цікавлять: чи буде видаватися зброя, яка ситуація з постачанням продовольства та екіпірування.



«Створення територіальних батальйонів передбачено у кожному районі Херсонської області. Цими батальйонами керує бригада, яка формується в обласному центрі», – пояснив Приходько.



Загалом у Херсонській області створили шість батальйонів територіальної оборони: пять – в області і основний – в обласному центрі, розказав на пресконференції голова Херсонської облдержадміністрації Генадій Лагута.



«Також створене управління цими батальйонами. Ми займаємось цим питанням. Є речі, про які я не можу казати, бо вони секретні. Але хочу сказати: ми готові, не хвилюйтесь. Все буде добре», – сказав Лагута.

Настрої і готовність населення

У Херсоні громадськість не залишається осторонь питання безпеки. Фонд громади міста Херсона «Захист» розробив поради для кризових ситуацій та google-карту укриттів Херсонської області. На сторінці організації у фейсбуці сказано, що сайт із назвою «Подбай про свою безпеку» почали створювати ще навесні 2021 року, коли з’явилася реальна загроза на кордонах України, у тому числі й на адміністративній межі з окупованим Кримом.



«Карта сховищ – це інноваційний продукт, який ми створювали під патронатом обласної державної адміністрації. Людина на цій карті може знайти найближче до неї укриття та шлях до нього», – підкреслила голова Фонду громади Херсона «Захист» Лариса Польська.

Кореспонденти «Новин Приазов’я» поцікавилися у мешканців Маріуполя, Бердянська та Херсона, чи знають вони де знаходяться найближчі укриття та бомбосховища в їхніх містах? Також запитували, як вони будуть діяти у разі військової агресії з боку Росії. Дехто з опитаних не хоче вірити в наступ Росії на Україну, тому не цікавляться темою бомбосховищ:

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік. Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення.

19 січня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Того ж дня у відеозверненні до українців закликав «не панікувати» через агресію Росії президент України Володимир Зеленський та запевнив, що влада робить усе для досягнення миру дипломатичним шляхом.

Кремль заяви про вторгнення в Україну відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати альянс на схід.