Как будет выглядеть возможная военная операция Кремля на юге Украины, и какие шаги предпримет командование Вооруженных сил, чтобы остановить врага? Юг – сложный регион, зажатый между оккупированным крымским полуостровом и пророссийским прокси-режимом в Приднестровье. Аналитики говорят, что, скорее всего, речь будет идти о комплексной военной операции – украинских войск достаточно, чтобы сдержать локальный прорыв или сорвать планы по десанту в районе Одессы.

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом прошли на фоне многочисленных сообщений о наращивании российских военных группировок на украинских границах. За несколько дней до виртуальной встречи президентом немецкий журнал Bild даже опубликовал схему возможного «вторжения» России в Украину – либо одномоментно по всем фронтам, либо поэтапно. По данным немецких СМИ вторжение запланировано на начало 2022 года. В Кремле такие варианты развития событий отрицают и наоборот обвиняют НАТО в наращивании военной мощи на территории Украины. В Белом Доме, в частности, утверждают, что отказали Путину в гарантиях невступления Украины в НАТО, в Кремле – что продемонстрировали деструктивное поведение украинских властей на Донбассе. Когда состоится следующая онлайн-встреча президентов – неясно.

Учитывая как отсутствие итогов переговоров, так и реальные боевые действия на Донбассе, возможность вторжения России в другие регионы Украины остается реальной, и точно рассматривается как в генеральном штабе, так и в штабе операции объединенных сил, считают эксперты. Называть детали военные разумеется, не станут, однако говорить о возможных сценариях вполне реально.

Основной удар по югу Украины будет из Крыма – эксперт

Один из регионов, который находится в зоне риска, – южная Украина. А именно, Одесса, как главные морские ворота страны, и Херсонская область – здесь находится единственная сухопутная связь с Крымом. По мнению главного консультанта отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николая Белескова, только комплексная военная операция против Украины имеет шансы на успех – в случае локальной попытки прорыва на юге Украины, у вооруженных сил Украины достаточно боевых возможностей, чтобы успешно отбить волну российских войск.

«По сценариям угрозы с юга – это попытка прорыва из Крыма, параллельно морской десант. Но все-таки операция будет носить больше наземно-воздушный характер. С моря россияне могут высадить до трех батальонно-тактических групп, и они будут играть скорее отвлекающую и сковывающую роль. А основной прорыв – именно через перешеек. Он будет сопровождаться высадкой воздушного десанта и действиями авиации», – считает Белесков. Украинские военные, по мнению эксперта, сегодня просчитывают опасные участки, где возможна высадка десанта и тренируются проводить дистанционное минирование, которое может остановить или хотя бы сковать продвижение противника по украинской территории.

Российские военные в свою очередь тренируются использовать малые десантные группы на катерах, которые могут сковать действия украинской армии, рассказывает Белесков. Впрочем, сил у Украины на этом направлении хватает, в этом районе регулярно проходят военные учения. Работать, по мнению эксперта, имеет смысл над системой разведки и дальнобойной артиллерией.

«Наши возможные действия – это не дать себя сковать этими малыми десантными группами, предотвратить высадку морского десанта и иметь резервы, чтобы противостоять основным силам возле Крыма. В последние годы вооруженные силы больше всего нарастили свою боевую мощь как раз на юге Украины – там сейчас дополнительно развернули артиллерийскую бригаду и полк реактивной артиллерии ВМСУ, плюс есть две бригады морской пехоты ВМСУ, плюс 28 бригада в Одессе, плюс десантная 79-ая бригада в Николаеве и артиллерийская бригада в том же регионе», – перечислил Белесков.

Проблемы могут возникнуть, если украинских военных будут отвлекать на других направлениях – с севера, на белорусской границе, или как минимум на Донбассе, где могут активизироваться бои на линии разграничения. Эти возможные меры не дадут украинскому командованию перекинуть необходимые подкрепления на юг.

На море противостоять Кремлю значительно сложнее, чем на суше

Оборона берега и удерживание российской армии от продвижения – реальный сценарий в отличие от противостояния на море, говорит военный эксперт со-основатель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут.

«Так случилось, что с 2014 года украинские военно-морские силы не смогли нарастить хоть какой-то боевой потенциал для ведения боевых действий на море. У нас нет ни одной противокорабельной ракеты, ни одного зенитно-ракетного комплекса, современной противолодочной гидроакустической станции или торпедных аппаратов. Мы можем только обороняться с берега силами морской пехоты и сухопутных войск и использовать патрульные катера, которых у нас около десятка, для охраны рейда, освещения надводной обстановки и обнаружения россиян. Можно также минировать подходы к берегу», – считает Чмут.

Для охраны берега есть и системы залпового огня ВМСУ для массированных атак на дистанции до 30 километров, и беспилотники «Bayraktar», которые могут использоваться для точечных ударов. Ракетные комплексы «Нептун», которые приняли на вооружение в военно-морские силы Украины, все еще находятся на этапе окончательных испытаний, говорит Чмут, в войско переданы опытные экземпляры, для которых не отлажено загоризонтное прицеливание.

Высадка морского десанта – очень сложная операция, которая должна иметь несколько этапов, считает эксперт. Даже в случае успеха операции, удержать территорию южного Причерноморья будет значительно сложнее, говорит Чмут.

Все варианты нападения изучают в Генштабе – волонтер

Большое значение имеют военные доктрины, которыми может руководствоваться Россия при возможной дальнейшей оккупации украинской территории, говорит руководитель военного отдела фонда «Возвращайся живым», участник боевых действий Андрей Рымарук. Кремль руководствуется не только политическими амбициями, а еще и военными доктринами, которые прописаны под каждый род войск.

«Что захватить в первую очередь, кто отправится в бой как пушечное мясо, кто пойдет вторым эшелоном пушечного мяса, а кто потом будет укрепляться. Как можно поддержать эти действия авиацией, ракетными войсками и отрядами спецназначения. Насколько близко можно подтянуть службу тылового обеспечения или наоборот отвести», – говорит Рымарук. Он напоминает, что Дебальцево российская армия, в частности, штурмовала тремя эшелонами, причем силы противника во время последнего удара превосходили в несколько раз первые эшелоны нападающих.

После штурма необходимо удержать захваченный участок фронта, минимизировать количество логистических путей оппонентов и максимально упростить собственное обеспечение, говорит Рымарук, и эти методы просчитываются до атаки.

«Все эти варианты проговариваются и просчитываются в украинском генштабе, штабе объединённых сил и других военных кабинетах. Вооруженные силы Украины готовятся ко всем возможным вариантам. Что будет, когда они нападут, бой покажет, как говорят сами военные. Но наши военные точно не опустят руки после первого залпа или выстрела», – говорит представитель фонда «Возвращайся живым». Вариантов у Кремля много, и какой маршрут российские власти выберут, предсказать невозможно, считает эксперт. Будет ли это Крым, или через границу с Беларусью, или в районе Волновахи Донецкой области, или в условном треугольнике между Россией, Украиной и неконтролируемой частью Луганщины в районе Станицы Луганской – недавно ее начали обстреливать впервые за несколько лет.

Кроме сухопутных войск и военно-морских сил отражать атаку противника на юге страны будут помогать войска территориальной обороны – резерв Вооруженных сил Украины. Бригады и отдельные батальоны терробороны состоят как из кадровых военных, так и резервистов. В случае мобилизации войска должны быстро развернуться в боевые единицы и выполнять вспомогательные задачи на территории родного региона. Единицы территориальной обороны проводят учения и сборы, тренируются защищать города и районы, к которым они приписаны.

Структура войск территориальной обороны сегодня реформируется – в июле президент Владимир Зеленский подписал закон «Про основи національного спротиву», принятый для урегулирования сферы.

В трех южных областях Украины действует шесть подразделений терробороны – по стрелковому батальону и бригаде на область. В Одессе это, в частности, 122-ая бригада. Там служит старший лейтенант Юрий Кисиль – в одном из шести батальонов подразделения. Бригада была создана в конце 2017 года – там служат как участники боевых действий-резервисты, так и не служившие в армии люди.

«Когда проходят сборы, то выбирают и тех, у кого есть боевой опыт, и те, кто не воевал. Во время таких учений происходит обмен опытом – во время общения и взаимодействия. Учения терробороны проходят отдельно от боевых подразделений вооруженных сил Украины. Я думаю, потому что наши боевые подразделения постоянно в районе проведения операции объединенных сил, поэтому у них нет такой возможности», – говорит Кисиль. Бригада, в которой он служит, в случае вторжения в Одесскую область будет охранять объекты критической инфраструктуры и границы региона.

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