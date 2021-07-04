Командувач ВМСУ про можливі провокації Росії на «Сі Бризі», дивізіон «Айлендів» та ескадрилью «Байрактарів»

ОДЕСА – Від 2015 року День Військово-морських Сил в Україні відзначають в першу неділю липня. А самі ВМСУ нерідко називають «Збройними Силами в мініатюрі». Адже попри усталеному уявленню, в складі Військово-морських сил не тільки кораблі, катери, судна забезпечення, а й морські авіація та піхота, берегові ракетно-артилерійські війська, частини спецпризначення. Радіо Свобода поспілкувалось з командувачем ВМСУ контрадміралом Олексієм Неїжпапою. Часу було обмаль – масштабний «Сі Бриз», що триває з 28 червня, входить в свою активну фазу. Тому перше запитання – саме про навчання.

– Пане контрадмірале, нещодавно представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що Російська Федерація «з нагоди» «Сі Бризу» вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту. Провокацій з їхнього боку очікуєте?

– Вздовж узбережжя Криму знаходяться бойові кораблі Чорноморського флоту. З квітня місяця там же постійно перебувають кораблі Балтійського та Північного флотів Російської Федерації – спостерігають за діями учасників наших навчань.

Таким чином провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників «Сі Бризу» існують певні відпрацьовані процедури.

– Іще одна заява. Міністр оборони Андрій Таран запевняє, що до кінця поточного року буде сформований дивізіон з п’яти катерів типу «Island». Наскільки реальні такі строки?

Провокацій з боку Російської Федерації під час «Сі Бризу» не виключаємо

– Цілком реальні. Восени прибувають два «Айленди». Ще один очікуємо до кінця 2021 року. Ці патрульні катери вже матимуть відповідне озброєння, його встановлюють американські фахівці.

Нагадаю, два передані США восени 2019 року «Айленди» вже в складі національного флоту, їх невдовзі також обладнають подібним озброєнням.

Наявні «Айленди» мають імена «Слов’янськ» і «Старобільськ». У ВМС усталено традицію – нові кораблі називаємо на честь малої батьківщини військових моряків, які загинули на російсько-українській війні.

– Коли напередодні у Воєнній гавані відкривали меморіальну стелу на честь загиблих моряків, звернула увагу, що Ви покладали квіти разом із жінкою. Чия це мати?

– Військовослужбовця 137-ого батальйону морської піхоти, він загинув саме 2 липня три роки тому.

У Воєнній гавані тепер дійсно маємо меморіал, який нам допомогли створити друзі та волонтери – без залучення державних коштів.

– До «Айлендів». Де дислокуватиметься їхній дивізіон?

– В морському порту «Південний» (за 50 кілометрів від Одеси – ред.), де від часів його заснування військових взагалі ніколи не було. Віднедавна маємо там причальний фонд – завдяки безпосередній підтримці президента України, бо дуже складно й довго в нашій країні ухвалюються подібні рішення.

В порту «Південний» неподалік Одеси буде пункт базування дивізіону патрульних катерів «Айленд»

Також там на замовлення Міністерства оборони збудовано новітній плавучий причал – перший за всю історію існування наших ВМС. Споруду на воді 57 метрів завдовжки виконано з надміцного бетону.

Тобто вже скоро в порту «Південний» буде повноцінний пункт базування дивізіону патрульних катерів типу «Айленд».

– А як рухаються справи з формуванням першого дивізіону берегового ракетного комплексу «Нептун»?

– Думаю, перші результати громадяни України побачать під час параду на День Незалежності України 24 серпня. А у середині наступного року перший ракетний дивізіон «Нептунів» заступить на бойове чергування. Дуже на це розраховую.

– У своєму виступі на форумі «Україна 30. Безпека країни» в середині травня Ви наголосили на трьох ключових напрямах у розбудові флоту. Процитую: «ракетна зброя; оновлення корабельного складу, набуття ним ударних, протимінних, дозорних спроможностей; покращення ситуаційної обізнаності на морі». Що з цього в пріоритеті?

– Всі три напрями мають розвиватися паралельно. Флот – велика, складна система, де всі компоненти пов’язані один з одним.

Щодо єдиної системи висвітлення надводної обстановки, існує постанова Кабінету міністрів про концепцію відповідної програми. На даний час програма, що включає як державне фінансування, так і допомогу з боку партнерів, проходить погодження у міністерствах. Сподіваюсь, найближчим часом її буде затверджено.

У Туреччині закладено перший корвет типу ADA

Що стосується корабельного складу, то відповідно до підписаної між Україною та Туреччиною угоди, зокрема, про будівництво корвету типу ADA, перший корпус вже закладено. Думаю, що в найближчі два роки побачимо перший візуальний результат роботи, що триває над корветом у Туреччині.

– Домовленості між Україною та Великою Британією, що їх було підписано кілька тижнів тому на борту британського есмінця «Defender» в Одесі. Яким є подальший рух документу?

– Меморандум стосується реалізації проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України. В меморандумі визначені напрями нашої двосторонньої співпраці. Зокрема, це будівництво Великою Британією для наших ВМС ракетних катерів та передачу нам двох протимінних кораблів типу Sandown.

Також йдеться про озброєння тих платформ, що вже є в складі українського національного флоту, про будівництво військово-морських баз тощо.



Згадуючи співпрацю з Великою Британію, зверну увагу на нарощування морського напрямку навчально-тренувальної місії ORBITAL, яка раніше обмежувалася передусім береговим компонентом.

– Надходження нових кораблів – перспектива, а в якому стані кораблі наявні?

– Близько 20 одиниць корабельно-катерного складу пройшли той або інший тип ремонту протягом минулого року. Ремонтують же не тільки те, що ламається. Ремонт проводиться регламентний, доковий, всім цим активно займалися щодо кораблів, катерів, суден забезпечення.

Хочемо перейти до комплексних ремонтів, чого не практикувалось донині. Відкриття ринку судноремонтних компаній, що беруть участь у відповідних тендерних процедурах, дає нам змогу обирати найбільш вигідні пропозиції та, відповідно, ремонтувати більше одиниць техніки.

​– База в порту «Південний» неподалік Одеси, де дислоковані патрульні кораблі типу «Айленд» – два наявні, три очікуються. Де ще вже створені або створюються військово-морські бази?

– Одеса залишається головною, потроху відновлюємо цю базу. Наприклад, упродовж минулого року збудували будівлю школи водолазів – це важливо, адже водолазів там готують не тільки для Військово-морських сил, а для ЗСУ в цілому й для інших військових формувань України. Зверніть увагу, що на «Сі Бриз-2021» потужніше ніж раніше представлений водолазний компонент.

Основні класи українських кораблів розміщуватимуться на базі в Очакові – в Одесі для них бракує місця. Очаків буде головною базою. Торік Міністерство оборони в інтересах ВМС передало землю й гідротехнічні споруди поблизу Очакова, а також в порту Бердянськ, де буде збудовано військово-морську базу «Схід».

– Чи зросте присутність українських військових кораблів в Азовському морі?

– Нині в Бердянську та Маріуполі перебувають чотири малі броньовані артилерійські катери, при надходженні нових одиниць катерного складу будемо посилювати ними Азовське море.

– В один із медіаднів «Сі Бризу-2021» нам продемонстрували цьогорічну новинку – ударні безпілотники Bayraktar. До чого їх залучатимуть по закінченні навчань?

В складі ВМС України матимемо ескадрилью БПЛА Bayraktar

– Тренуємось використовувати Bayraktar над морем, скоро в складі ВМС України матимемо ескадрилью цих безпілотних комплексів. Їхні екіпажі вже пройшли підготовку в Туреччині. Ми з нашими побратимами з Повітряних сил України під час навчань відпрацьовуємо порядок застосування БПЛА Bayraktar на морі.

– Тобто не буде перебільшенням сказати, що невдовзі моніторити ситуацію над Чорним морем буде ескадрилья «Байрактарів»?

– Саме так і буде. Не тільки в Чорному морі, а й в Азовському для більш ефективного висвітлення надводної обстановки.

– Чого побажаєте своїм підлеглим – українським військовим морякам у ваше свято?

– Впевненості. Країна з нами, тому і перемога буде за нами!