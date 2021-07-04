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В Одесі відзначили День Військово-морських сил України (фоторепортаж)

4 липня 2021 року в Одесі відзначили День військово-морських сил України. В рамках святкування до Одеси приїхав президент Володимир Зеленський, представники уряду та Офісу президента, а також тимчасовий повірений США у справах України Крістіна Квін. Урочисте відзначення проходило фактично в рамках українсько-американських навчань Sea Breeze, які триватимуть до 10 липня. Гостям продемонстрували кораблі союзників і партнерів України – британські, італійські, румунські і турецькі кораблі, а на завершення над морем пролетіла українська та західна авіація – винищувачі, бомбардувальники, транспортні і розвідувальні літаки.

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Почесна варта ВМСУ очікує підняття прапору і приїзду Володимира Зеленського ​
1 Почесна варта ВМСУ очікує підняття прапору і приїзду Володимира Зеленського ​
Прапор Військово-морських сил України підіймають на одному з &laquo;Айлендів&raquo; &ndash; катерів, що США передали Україні&nbsp;
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Прапор Військово-морських сил України підіймають на одному з «Айлендів» – катерів, що США передали Україні 
Команда катеру &laquo;Старобільськ&raquo; готується до урочистих заходів з нагоди Дня Військово-морських сил&nbsp;&nbsp;
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Команда катеру «Старобільськ» готується до урочистих заходів з нагоди Дня Військово-морських сил  
На &laquo;Старобільську&raquo; підіймають прапор ВМСУ&nbsp;
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На «Старобільську» підіймають прапор ВМСУ 
Протягом 2021 року зі Сполучених Штатів мають передати ще два таких &laquo;Айленди&raquo; &ndash; вони отримають назви &laquo;Фастів&raquo; і &laquo;Суми&raquo;&nbsp;
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Протягом 2021 року зі Сполучених Штатів мають передати ще два таких «Айленди» – вони отримають назви «Фастів» і «Суми» 
Почесна варта ВМСУ віддає честь прапору ВМСУ, який підіймають на кораблі &laquo;Юрій Олефіренко&raquo;
6 Почесна варта ВМСУ віддає честь прапору ВМСУ, який підіймають на кораблі «Юрій Олефіренко»
Флагман ВМСУ фрегат &laquo;Гетьман Сагайдачний&raquo; 3 липня вирушив у море для участі в навчаннях, тому урочисті заходи проводять на десантному кораблі &laquo;Юрій Олефіренко&raquo;
7 Флагман ВМСУ фрегат «Гетьман Сагайдачний» 3 липня вирушив у море для участі в навчаннях, тому урочисті заходи проводять на десантному кораблі «Юрій Олефіренко»
Команда одного з американських кораблів рушає для участі в урочистих заходах до Дня ВМСУ&nbsp;&nbsp;
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Команда одного з американських кораблів рушає для участі в урочистих заходах до Дня ВМСУ  
Турецький моряк несе згорнутий поки що прапор своєї країни
9 Турецький моряк несе згорнутий поки що прапор своєї країни
Гвинтокрили морської авіації ВМСУ &laquo;проносять&raquo; український і власний військовий прапор над Одеською затокою&nbsp;
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Гвинтокрили морської авіації ВМСУ «проносять» український і власний військовий прапор над Одеською затокою 
Літаки Ан-26 морської авіації ВМСУ пролітають над Одеською затокою&nbsp;
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Літаки Ан-26 морської авіації ВМСУ пролітають над Одеською затокою 
Одна з нагороджених до Дня ВМСУ моряків Катерина Никитенко, головний старшина, інструктор навчального взводу водолазної школи&nbsp;
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Одна з нагороджених до Дня ВМСУ моряків Катерина Никитенко, головний старшина, інструктор навчального взводу водолазної школи 
Нагорода Катерини Никитенко, головного старшини, інструктора навчального взводу водолазної школи, до Дня ВМСУ
13 Нагорода Катерини Никитенко, головного старшини, інструктора навчального взводу водолазної школи, до Дня ВМСУ
Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в Одеському порту під час урочистих заходів до дня ВМСУ&nbsp;
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Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в Одеському порту під час урочистих заходів до дня ВМСУ 
Військовослужбовці ВМСУ в парадній формі під час урочистих заходів до Дня ВМСУ&nbsp;
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Військовослужбовці ВМСУ в парадній формі під час урочистих заходів до Дня ВМСУ 
Президент України Володимир Зеленський отримав від військовослужбовця почесної варти ВМСУ нагороду, яку&nbsp;готується вручати одному з моряків
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Президент України Володимир Зеленський отримав від військовослужбовця почесної варти ВМСУ нагороду, яку готується вручати одному з моряків
Президент Володимир Зеленський в Одеському порту під час виконання Гімну&nbsp;України
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Президент Володимир Зеленський в Одеському порту під час виконання Гімну України
Військові аташе країн НАТО і країн-учасників міжнародних навчань Sea Breeze-2021 в Одеському порту під час урочистих заходів до Дня ВМСУ&nbsp;
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Військові аташе країн НАТО і країн-учасників міжнародних навчань Sea Breeze-2021 в Одеському порту під час урочистих заходів до Дня ВМСУ 
Група моряків із турецького фрегату Barbaros (F-244), який бере участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021
19 Група моряків із турецького фрегату Barbaros (F-244), який бере участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021
Італійський фрегат Virginio Fasan&nbsp;(F 591) &ndash; флагманський корабель постійної морської групи НАТО SNMG2. Він також бере участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021&nbsp;
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Італійський фрегат Virginio Fasan (F 591) – флагманський корабель постійної морської групи НАТО SNMG2. Він також бере участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021 
На кормі італійського фрегату гвинтокрил Blackhawk&nbsp;
21 На кормі італійського фрегату гвинтокрил Blackhawk 
Моряк на борту італійського фрегату спостерігає за журналістами і почесними гостями&nbsp;
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Моряк на борту італійського фрегату спостерігає за журналістами і почесними гостями 
Десантний корабель &laquo;Юрій Олефіренко&raquo; &ndash; десантний відсік із бронеавтомобілем&nbsp;&nbsp;
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Десантний корабель «Юрій Олефіренко» – десантний відсік із бронеавтомобілем  
Нагороди морякам до Дня ВМСУ та почесна варта&nbsp;&nbsp;
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Нагороди морякам до Дня ВМСУ та почесна варта  
Англійський патрульний корабель HMS Trent&nbsp;&ndash; він вже заходив до Одеси в травні 2021 року, а тепер продовжує перебувати в Чорному морі для участі в міжнародних навчаннях &laquo;Сі Бриз-2021&raquo;&nbsp;
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Англійський патрульний корабель HMS Trent – він вже заходив до Одеси в травні 2021 року, а тепер продовжує перебувати в Чорному морі для участі в міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2021» 
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Михайло Штекель

Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

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