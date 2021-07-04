В Одесі відзначили День Військово-морських сил України (фоторепортаж)

4 липня 2021 року в Одесі відзначили День військово-морських сил України. В рамках святкування до Одеси приїхав президент Володимир Зеленський, представники уряду та Офісу президента, а також тимчасовий повірений США у справах України Крістіна Квін. Урочисте відзначення проходило фактично в рамках українсько-американських навчань Sea Breeze, які триватимуть до 10 липня. Гостям продемонстрували кораблі союзників і партнерів України – британські, італійські, румунські і турецькі кораблі, а на завершення над морем пролетіла українська та західна авіація – винищувачі, бомбардувальники, транспортні і розвідувальні літаки.
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