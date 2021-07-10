Артилерійські стрільби, рятування людини та командні маневри: які задачі виконував на «Сі Бриз-2021» флагман морської охорони

В міжнародних навчаннях «Сі Бриз» традиційно беруть участь кораблі морської охорони Державної прикордонної служби України. До їхніх завдань входить охорона державного кордону, територіального моря та Виключної морської економічної зони України, боротьба із контрабандою та браконьєрством, рятувальні операції на морі тощо. Флагман морської охорони – корабель «Григорій Куроп’ятников». До 2014 року він базувався в Балаклаві, а після незаконної окупації Криму Росією перейшов до Одеси. У 2021 році флагман маневрував в ордерах, стріляв по цілях та налагоджував командну роботу з екіпажами кораблів інших країн. Навчання проходили у постійному «супроводі» російських кораблів та літаків. Кореспондент Радіо Свобода провів на борту корабля чотири дні.

Вранці 6 липня корабель виходить у море в рамках другої частини морського компоненту цьогорічного «Сі Бризу» – кораблі тренуються за сценарієм «free play», тобто «вільна гра». Правила гри встановлює головний корабель тактичної групи – у випадку «Григорія Куроп’ятникова» це американський ракетний есмінець Ross (DDG-71).

Крім нього до складу тактичної групи також входять англійський патрульний корабель HMS Trent (P224), румунський корвет Horia Macellariu (F-265) і болгарський корвет Bodri (14). Останній – аналогічний за класом флагману морської охорони, на якому ми виходимо у море разом із матросами, старшинами і офіцерами.

Екіпаж «Григорія Куроп’ятникова» – 41 людина, в тому числі 7 офіцерів. Його основне озброєння – дві артилерійські установки калібру 76 і 30 міліметрів. Менша гармата – автоматична шестиствольна і призначена для ліквідації повітряних цілей, в тому числі швидкісних протикорабельних ракет.

На кораблі є також торпедні апарати і пристрої для скидання глибинних і реактивних бомб, але це, за словами моряків – зброя минулого століття. Сьогодні головна протикорабельна зброя – це ракети, які дозволяють вражати цілі за десятки кілометрів. Концепція ракетних катерів для українського флоту наразі розробляється.

Перші кілька годин кораблі виконують спільні маневри – рухаються акваторією Чорного моря. Вже об 11 ранку за 16 кілометрів від державного кордону України, тобто у виключній (морській) економзоні України, ми вперше помічаємо присутність російських військових – спочатку на горизонті з’являється сторожовий корабель «Ладний» Чорноморського флоту Російської Федерації, потім ракетні катери «Набережні Челни» й «Івановець», і навіть фрегат «Адмірал Григорович», один з найновіших кораблів Росії в Чорному морі, 2016 року. Втім, російські кораблі тримаються в кількох милях від міжнародної тактичної групи «Сі Бриз», яку очолює американський ракетний есмінець із кількома десятками ракет. А ось літаки, що з’явилися близько 16 години, пролетіли доволі близько. Це пара фронтових бомбардувальників Су-24, які облетіли тактичну групу та зникли за горизонтом або в обрії.

Незабаром ми проходимо повз Голіцинське газоконденсатне родовище та так звані «вишки Бойка» – захоплені російськими військами пересувні бурові установки для видобутку природного газу. Це плавучі платформи «Україна» («Незалежність»), «Петро Годованець», «Сиваш» і «Таврида», неподалік від яких ми продовжуємо маневрування.

Другий день виходу розпочинається з підсилення вітру – вночі пориви сягали 18 метрів на секунду, вранці вони зменшились до 8 метрів. Проте з самого ранку «Григорію Куроп’ятникову» доводиться тимчасово залишати тактичну групу в рамках навчань «Сі Бриз» – з острова Зміїний повідомили про парашутиста, який через сильний вітер приземлився на воду замість власне острова.

Корабель залишив зону навчань та швидко пішов до Зміїного. Парашутисту довелось провести у воді близько двох годин – його знайшов і підібрав катер проєкту «Гриф» Ізмаїльського загону морської охорони, який відправився до Зміїного з Вилкового – південноукраїнського міста у Бессарабії. Як стало відомо вже пізніше, військовому навіть вдалось врятувати парашут та інше спорядження. На церемонії закриття навчань екіпаж катеру нагородили за порятунок людини.

Як повідомила Радіо Свобода пресслужба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, позаштатна ситуація сталась в рамках протидиверсійного компоненту міжнародних навчань «Сі Бриз-2021», під час відпрацювання одного з епізодів – парашутне десантування з гелікоптера на острів Зміїний. Різким поривом вітру одного з парашутистів віднесло на значну відстань від острова і він був змушений спуститись серед моря.

«Отримавши інформацію про початок пошуково-рятувальної операції зниклого парашутиста, всі сили морського та повітряного компоненту, що перебували поблизу, були скеровані у район пошуку, також підключено пост технічного спостереження й спостережну вахту маяка острова», – йдеться у повідомленні пресслужби. Пошуки ускладнили рясний дощ, північний вітер силою понад 10 метрів на секунду та «схвильоване» до 3-4 балів море. Парашутиста підняли з моря у відкритому морі на відстані понад півтора кілометра на південь від Зміїного.

Після участі в рятувальній операції корабель має серйозно прискоритись – до району запланованих артилерійських стрільб GUNNEX іти доволі далеко. Цього разу проходимо ближче до «вишок Бойка», але прикордонний катер ФСБ РФ помічає флагман не одразу. Ми залишаємо його за кормою, коли з російського катера лунає вимога залишити нібито заборонену зону. Російський прикордонник спілкується англійською – російською відмовляються спілкуватись українські моряки, а українською – російські.

«Залиште негайно заборонену зону», – вимагає росіянин і після декількох уточнень диктує координати забороненої морської території. Ця ділянка охоплює всі чотири «вишки Бойка» – Росія регулярно закриває її через NAVAREA (всесвітня система навігаційних попереджень) нібито для проведення стрільб. Закриття здійснюється через підрозділ NAVAREA у Новоросійську, хоча ця територія за міжнародним правом регулюється одеським підрозділом. Проте незаконна анексія Криму змінила принаймні для Росії ці правила. Закрита ділянка ускладнює й комерційне судноплавство – через неї проходять рекомендовані шляхи торговельних суден, яким доводиться втрачати час і гроші, щоб обійти ділянку по периметру.

Проте наклавши на мапу координати, які повідомив російський прикордонник, бачимо, що «Григорій Куроп’ятников» і близько не підходив до забороненої ділянки. Командир корабля повідомляє про це катеру ФСБ РФ і продовжує рухатись своїм курсом. Катер намагається наздогнати «Г. Куроп’ятникова», але марно – помітив український корабель занадто пізно.

Для виконання артилерійських стрільб уся тактична група шикується в колону. Проходячи повз мішені, кораблі розстрілюють їх із носових і кормових артилерійських установок. Флагман морської охорони замикає стрільби – спочатку випускає 7 одиночних снарядів із головної гармати калібром 76 міліметрів, а потім кілька черг з автоматичної 30-міліметрової гармати. Наводження на ціль виконують із головного командного пункту, а потім віддають наказ «вогонь». По цілях кораблі стріляли відносно недалеко від Каркінітської затоки – цю територію Росія також вважає своєю, приблизно в 15 морських милях від Криму.

Третій день другого практичного етапу навчань «Сі Бриз» розпочинається з вертолітних навчань – гвинтокрили морської авіації імітують атаку на кораблі, а ті – у відповідь – ухиляються та відпрацьовують протиповітряні удари.

Цей етап навчань також супроводжувався російськими військовими – деякі кораблі перетинали курси українських кораблів та кораблів країн-союзників, решта – спостерігали з відстані у кілька миль. Після ранкових вправ нас знову очікує маневрування та пересування ордерами на морі. Це корисна підготовка для заключного традиційного етапу навчань Sea – FOTEX, або фотографування.

Навіть цей етап не обійшовся без російського спостереження – кілька кораблів і ракетних катерів спостерігали з відстані у кілька миль, а наприкінці FOTEX у небі показався російський літак Бе-12.

Як розповів командир корабля, капітан 2-го рангу Павло Середа, кораблі Морської охорони постійно стикаються з присутністю та провокаціями російських кораблів під час несення служби у Виключній (морській) економічній зоні. У звичайний час їх може бути менше, аніж під час навчань «Сі Бриз», проте їхня поведінка залишається тією ж самою. І під час першого, і під час другого етапу навчань російські кораблі також заходили в закриті для артилерійських стрільб ділянки акваторії Чорного моря і залишали їх лише після вимог кораблів-учасників навчань.

Крім флагмана в навчаннях цього року від Держприкордонслужби України брали участь 7 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, 3 відділи спеціальних дій, 2 літаки та гелікоптер прикордонної авіації, а також сили прикордонної комендатури швидкого реагування.