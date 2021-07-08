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Як винищувачі Су-30 Росії супроводжували літак-розвідник США над Чорним морем (відео)

Як винищувачі Су-30 Росії супроводжували літак-розвідник США над Чорним морем (відео)
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Як винищувачі Су-30 Росії супроводжували літак-розвідник США над Чорним морем (відео)

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Два російські винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту Росії супроводили патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8 Poseidon над Чорним морем. Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

Літак-розвідник США був помічений російськими засобами контролю повітряного простору увечері 6 липня над нейтральними водами Чорного моря. Порушення державного кордону РФ не допущено, відзначили в Міноборони РФ. 28 червня в Україні за участі представників з 32 країн-учасниць розпочалися українсько-американські навчання «Sea Breeze 2021», які триватимуть до 10 липня. Ці військові навчання у Чорному морі, є наймасштабнішими за 20 років. У них задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і п'ять тисяч військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. Від України в навчаннях беруть участь щонайменше 20 кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки. Навчання «Sea Breeze 2021» триватимуть до 10 липня. (Відео Reuters via Міністерство оборони Росії)

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