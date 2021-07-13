Чи може Україна зупинити домінування Росії у Чорному морі?

У Чорному морі завершились навчання Sea Breeze 2021. Найбільш масштабні за всю історію вони супроводжувались демонстративною критикою і паралельними тренуваннями та стрільбами з боку Росії. Чорноморський флот, за даними української розвідки, вивів в море всі свої кораблі. Якими є сили РФ у Чорному морі та чи реальні плани України щодо оновлення свого флоту?
Американський ракетний есмінець USS Ross не вперше заходить у порт Одеси. У 2014 році він вже брав участь у навчаннях Sea Breeze. Протягом наступних років ще декілька разів заходив у Чорне море. А найвідомішим його бойовим застосування став запуск близько 60 ракет «Томагавк» у 2017 році по військових цілях аеродрому «Шайрат» в Сирії.
Ті залпи здійснювали з Середземного моря. У Чорному – USS Ross, звичайно, також озброєний.
«У цій установці вертикального пуску знаходяться ракети, які ми використовуємо для ураження кораблів, різноманітних повітряних загроз. Тут у нас – ракети «Томагавк» для наземних цілей, а тут – протикорабельні ракети «Гарпун», – розповідає член команди корабля Дрейк Девіс.
Головна наша місія – протиракетна оборона і підтримка наших партнерів в регіоніДрейк Девіс
Екіпаж корабля – понад триста осіб. Біля берегів Європи есмінець з 1999 року.
«USS Ross – один з чотирьох есмінців, які зараз базуються на півдні Іспанії, регулярно виконуючи завдання у складі 6-го флоту між Середземним, Чорним, Балтійським та Північним морями. Головна наша місія – це протиракетна оборона зі згоди Європи і підтримка наших партнерів в регіоні», – додає корабля Дрейк Девіс.
Ще один частий гість у Чорному морі і в порту Одеси – британський патрульний корабель HMS Trent.
У нас в Чорному морі – три країни-члени НАТО і два дуже близьких партнериСем Хейзен-Сміт
«Як член НАТО ми зацікавлені, щоб наші партнери і наші друзі могли тісно взаємодіяти. У нас є в Чорному морі – три країни-члени НАТО і два дуже близьких партнери. Тому ми тут – налагодити цю співпрацю», – розповідає член команди HMS Trent Сем Хейзен-Сміт.
До британського флоту у Чорному морі – особлива увага після інциденту з есмінцем HMS Defender. Російські військові кораблі поблизу окупованого Криму відкрили вогонь по курсу корабля – він зайшов у води, які РФ вважає своїми, а світова спільнота – водами України.
«Все, що ми можемо сказати: Defender, як і будь-який інший корабель Королівського флоту, діяв професійно. Коли ми виконуємо наші переходи через міжнародні води чи через внутрішні води наших партнерів, ми завжди діємо професійно», – розповідає Сем Хейзен-Сміт.
Велика Британія показала, що це українські територіальні води довкола анексованого КримуМихайло Самусь
«Самі візити кораблів чи відпрацювання якихось навчальних завдань не можуть зупинити Росію, бо Росія не навчається, вона діє по-бойовому. Це був перший випадок з Defender, коли Велика Британія як член НАТО показала, що вона готова до зіткнення, вона готова до демонстрації того, що це українські територіальні води довкола анексованого Криму і що через ці територіальні води Україна дозволяє проходити», – розповідає заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.
За час окупації Криму Росія значно наростила там своє угруповання військ. Розгорнутий полк сучасних винищувачів Су-30, які під час навчань показово супроводжували американський патрульний протичовновий літак Р-8 Poseidon. Та й загалом Росія активно слідкувала за кораблями НАТО, проводила свої паралельні навчання. На півострові розгорнуті комплекси протиповітряної оборони С-300 та С-400, сухопутне угруповання і, звичайно, флот.
В умовах санкційного тиску росіяни перестали будувати великі кораблі для Чорноморського флоту, і намагаються це компенсувати ракетними катерамиПавло Лакійчук
«Замість трьох старих сторожових кораблів, кораблів класу фрегат, зараз росіяни мають в чорному морі шість. Серед них 11 356 проєкту з ракетами «Калібр». В умовах санкційного тиску росіяни перестали будувати великі кораблі для Чорноморського флоту, і намагаються це компенсувати ракетними катерами і малими ракетними кораблями», – розповідає керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.
За словами експертів, зараз у Чорному морі у Росії в одному залпі – близько 200 крилатих ракет, які повністю покривають територію України. Окрім того, Кремль фактично єдиний, хто використовує там підводні човни.
В України, Болгарії, Румунії, Грузії човнів немає. Росія зараз повністю домінує, в неї шість новітніх підводних човнівМихайло Самусь
«Не чорноморським країнам НАТО не можна заводити свої підводні човни. Туреччина в принципі працює переважно в Середземному морі, для них це нецікаво – працювати в Чорному морі. В України, Болгарії, Румунії, Грузії човнів немає, і тому Росія зараз повністю домінує, в неї шість новітніх підводних човнів. Шість – це багато. Шість човнів – це означає, що щонайменше два човни можуть перебувати постійно в морі. Тому Росія має можливість повністю контролювати підводну сферу, і це дуже погано. Україні треба протичовнові свої можливості максимально нарощувати, тому є ідеї надати «Айлендам», яких у нас буде скоро п'ять, протичовнові можливості», – розповідає Михайло Самусь.
Експерти в один голос говорять, що протистояти Росії на морі в України зараз можливостей немає. Але 4 липня у День Військово-морських сил України президент Володимир Зеленський анонсував масштабне оновлення флоту. Від США ВМС отримають ще цього року патрульні «Айленди», наступного – Mark VI. Велика Британія допоможе з ракетними катерами, а в Туреччині вже закладено перший корвет, який до кінця 2023 року добудують в Україні.
«Якщо катери, які патрулюють якийсь район моря, будуть під прикриттям протиповітряної оборони корвету і протичовнової оборони корвету – це вже трошки інший рівень операції. Це не просто катери, які так, як «Гюрзи» пішли у нас до Керченської протоки, вони не були забезпечені жодним прикриттям, це зіграло свою роль в тому, що росіяни відчували себе дуже вільно. Вони знали, що їм нічого не загрожує, ці катери, вони не прикриті взагалі нічим», – зазначає Михайло Самусь.
Ще одним елементом оборони стане береговий комплекс «Нептун» з протикорабельними ракетами. Дивізіон повинен стати на бойове чергування наступного року. Павло Лакійчук вважає, що для стримування Росії також важлива координація причорноморcьких країн НАТО, як це, наприклад, зроблено в Балтійському морі, де розгорнута повітряна місія альянсу, а на морі діє спільна військово-морська група НАТО.
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