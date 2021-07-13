Чи може Україна зупинити домінування Росії у Чорному морі?

У Чорному морі завершились навчання Sea Breeze 2021. Найбільш масштабні за всю історію вони супроводжувались демонстративною критикою і паралельними тренуваннями та стрільбами з боку Росії. Чорноморський флот, за даними української розвідки, вивів в море всі свої кораблі. Якими є сили РФ у Чорному морі та чи реальні плани України щодо оновлення свого флоту?

Американський ракетний есмінець USS Ross не вперше заходить у порт Одеси. У 2014 році він вже брав участь у навчаннях Sea Breeze. Протягом наступних років ще декілька разів заходив у Чорне море. А найвідомішим його бойовим застосування став запуск близько 60 ракет «Томагавк» у 2017 році по військових цілях аеродрому «Шайрат» в Сирії.

Ті залпи здійснювали з Середземного моря. У Чорному – USS Ross, звичайно, також озброєний.

«У цій установці вертикального пуску знаходяться ракети, які ми використовуємо для ураження кораблів, різноманітних повітряних загроз. Тут у нас – ракети «Томагавк» для наземних цілей, а тут – протикорабельні ракети «Гарпун», – розповідає член команди корабля Дрейк Девіс.

Головна наша місія – протиракетна оборона і підтримка наших партнерів в регіоні

Екіпаж корабля – понад триста осіб. Біля берегів Європи есмінець з 1999 року.

«USS Ross – один з чотирьох есмінців, які зараз базуються на півдні Іспанії, регулярно виконуючи завдання у складі 6-го флоту між Середземним, Чорним, Балтійським та Північним морями. Головна наша місія – це протиракетна оборона зі згоди Європи і підтримка наших партнерів в регіоні», – додає корабля Дрейк Девіс.

Ще один частий гість у Чорному морі і в порту Одеси – британський патрульний корабель HMS Trent.

У нас в Чорному морі – три країни-члени НАТО і два дуже близьких партнери

«Як член НАТО ми зацікавлені, щоб наші партнери і наші друзі могли тісно взаємодіяти. У нас є в Чорному морі – три країни-члени НАТО і два дуже близьких партнери. Тому ми тут – налагодити цю співпрацю», – розповідає член команди HMS Trent Сем Хейзен-Сміт.

До британського флоту у Чорному морі – особлива увага після інциденту з есмінцем HMS Defender. Російські військові кораблі поблизу окупованого Криму відкрили вогонь по курсу корабля – він зайшов у води, які РФ вважає своїми, а світова спільнота – водами України.

«Все, що ми можемо сказати: Defender, як і будь-який інший корабель Королівського флоту, діяв професійно. Коли ми виконуємо наші переходи через міжнародні води чи через внутрішні води наших партнерів, ми завжди діємо професійно», – розповідає Сем Хейзен-Сміт.

Велика Британія показала, що це українські територіальні води довкола анексованого Криму

«Самі візити кораблів чи відпрацювання якихось навчальних завдань не можуть зупинити Росію, бо Росія не навчається, вона діє по-бойовому. Це був перший випадок з Defender, коли Велика Британія як член НАТО показала, що вона готова до зіткнення, вона готова до демонстрації того, що це українські територіальні води довкола анексованого Криму і що через ці територіальні води Україна дозволяє проходити», – розповідає заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

За час окупації Криму Росія значно наростила там своє угруповання військ. Розгорнутий полк сучасних винищувачів Су-30, які під час навчань показово супроводжували американський патрульний протичовновий літак Р-8 Poseidon. Та й загалом Росія активно слідкувала за кораблями НАТО, проводила свої паралельні навчання. На півострові розгорнуті комплекси протиповітряної оборони С-300 та С-400, сухопутне угруповання і, звичайно, флот.

В умовах санкційного тиску росіяни перестали будувати великі кораблі для Чорноморського флоту, і намагаються це компенсувати ракетними катерами

«Замість трьох старих сторожових кораблів, кораблів класу фрегат, зараз росіяни мають в чорному морі шість. Серед них 11 356 проєкту з ракетами «Калібр». В умовах санкційного тиску росіяни перестали будувати великі кораблі для Чорноморського флоту, і намагаються це компенсувати ракетними катерами і малими ракетними кораблями», – розповідає керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

За словами експертів, зараз у Чорному морі у Росії в одному залпі – близько 200 крилатих ракет, які повністю покривають територію України. Окрім того, Кремль фактично єдиний, хто використовує там підводні човни.

В України, Болгарії, Румунії, Грузії човнів немає. Росія зараз повністю домінує, в неї шість новітніх підводних човнів

«Не чорноморським країнам НАТО не можна заводити свої підводні човни. Туреччина в принципі працює переважно в Середземному морі, для них це нецікаво – працювати в Чорному морі. В України, Болгарії, Румунії, Грузії човнів немає, і тому Росія зараз повністю домінує, в неї шість новітніх підводних човнів. Шість – це багато. Шість човнів – це означає, що щонайменше два човни можуть перебувати постійно в морі. Тому Росія має можливість повністю контролювати підводну сферу, і це дуже погано. Україні треба протичовнові свої можливості максимально нарощувати, тому є ідеї надати «Айлендам», яких у нас буде скоро п'ять, протичовнові можливості», – розповідає Михайло Самусь.

Експерти в один голос говорять, що протистояти Росії на морі в України зараз можливостей немає. Але 4 липня у День Військово-морських сил України президент Володимир Зеленський анонсував масштабне оновлення флоту. Від США ВМС отримають ще цього року патрульні «Айленди», наступного – Mark VI. Велика Британія допоможе з ракетними катерами, а в Туреччині вже закладено перший корвет, який до кінця 2023 року добудують в Україні.

«Якщо катери, які патрулюють якийсь район моря, будуть під прикриттям протиповітряної оборони корвету і протичовнової оборони корвету – це вже трошки інший рівень операції. Це не просто катери, які так, як «Гюрзи» пішли у нас до Керченської протоки, вони не були забезпечені жодним прикриттям, це зіграло свою роль в тому, що росіяни відчували себе дуже вільно. Вони знали, що їм нічого не загрожує, ці катери, вони не прикриті взагалі нічим», – зазначає Михайло Самусь.

Ще одним елементом оборони стане береговий комплекс «Нептун» з протикорабельними ракетами. Дивізіон повинен стати на бойове чергування наступного року. Павло Лакійчук вважає, що для стримування Росії також важлива координація причорноморcьких країн НАТО, як це, наприклад, зроблено в Балтійському морі, де розгорнута повітряна місія альянсу, а на морі діє спільна військово-морська група НАТО.

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