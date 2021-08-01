У Донецьку дорожчають товари. Місцеві жителі страждають від низьких зарплат і пенсій. Бізнес в окупації вимирає. Що відбувається в угрупованні «ДНР»?
Яку зброю Велика Британія продає Україні для війни з Росією?
Нова зброя для України від Великої Британії. Що Лондон продає Києву? Як це вплине на плани Путіна та війну України та Росії на Донбасі? Британські військові тренують українську армію. Перестановки українських силовиків. Зеленський, Хомчак, Таран. Наслідки ротації військових начальників. У Донецьку дорожчають товари. Місцеві жителі страждають від низьких зарплат і пенсій. Бізнес в окупації вимирає. Що відбувається в угрупованні «ДНР»?
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Чому вмирає життя в тилу бойовиків «ДНР»? | Донбас Реалії
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Росія запроваджує нові правила для окупованої частини Донбасу | Донбас Реалії
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10:00, 26 липня 2021
Україна, Грузія, Молдова: як будуть протистояти Росії? | Донбас Реалії
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18:00, 25 липня 2021
На що наважився Путін на Донбасі? | Донбас Реалії
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12:00, 20 липня 2021
Що може втратити українська бойова авіація? | Донбас Реалії
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10:00, 20 липня 2021
В Україні випробовують нову зброю для війни на Донбасі | Донбас Реалії
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Віталій Портников
30 років тому. Україна і останній візит президента США до СРСР
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