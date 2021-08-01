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Яку зброю Велика Британія продає Україні для війни з Росією?

Яку зброю Велика Британія продає Україні для війни з Росією?
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Яку зброю Велика Британія продає Україні для війни з Росією?

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Нова зброя для України від Великої Британії. Що Лондон продає Києву? Як це вплине на плани Путіна та війну України та Росії на Донбасі? Британські військові тренують українську армію. Перестановки українських силовиків. Зеленський, Хомчак, Таран. Наслідки ротації військових начальників. У Донецьку дорожчають товари. Місцеві жителі страждають від низьких зарплат і пенсій. Бізнес в окупації вимирає. Що відбувається в угрупованні «ДНР»?

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У Донецьку дорожчають товари. Місцеві жителі страждають від низьких зарплат і пенсій. Бізнес в окупації вимирає. Що відбувається в угрупованні «ДНР»?

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