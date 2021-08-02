Чому українські військові конфліктують між собою?

В українській армії поміняли головнокомандувача. Руслан Хомчак пробув на цій посаді два роки та три місяці. В офісі президента України заявили, що причина ротації вищого армійського керівництва - відсутність взаєморозуміння між міністром оборони і головнокомандувачем. Чому під час війни України та Росії армійські начальники конфліктують? Що встиг зробити Хомчак? Які проблеми треба буде вирішувати після його відставки?