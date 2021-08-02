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Чому українські військові конфліктують між собою?

Чому українські військові конфліктують між собою?
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Чому українські військові конфліктують між собою?

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В українській армії поміняли головнокомандувача. Руслан Хомчак пробув на цій посаді два роки та три місяці. В офісі президента України заявили, що причина ротації вищого армійського керівництва - відсутність взаєморозуміння між міністром оборони і головнокомандувачем. Чому під час війни України та Росії армійські начальники конфліктують? Що встиг зробити Хомчак? Які проблеми треба буде вирішувати після його відставки?

Чому під час війни України та Росії армійські начальники конфліктують? Що встиг зробити Хомчак? Які проблеми треба буде вирішувати після його відставки?

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