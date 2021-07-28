Зеленський звільнив Хомчака, змінив керівників у СБУ і розвідці. Що відбувається?

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака і призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного, який очолював Оперативне командування «Північ». Хомчак перейшов на посаду першого заступника секретаря РНБО. Хто такий Залужний, чому Зеленський звільнив Хомчака і з чим пов’язані кадрові зміни в українських спецслужбах? Розбираємося у програмі «Свобода Live».

Раніше Зеленський провів кадрові зміни в інших силових органах: зокрема, були звільнені з посади заступники голови СБУ – керівник Антитерористичного центру Руслан Баранецький і начальник головного управління боротьби з корупцією Центрального управління СБУ Василь Малюк.

Позбулися своїх посад начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук і начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.

Також президент звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка. Перед цим було звільнено трьох заступників міністра оборони України.