Хто такий новий головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Кадрові перестановки у військовому керівництві. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено генерал-майора Валерія Залужного. Рішенням президента Володимира Зеленського він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.
Радіо Донбас. Реалії розповідає головні факти про нового командувача українським військом.
- 48-річний генерал-майор Валерій Залужний донедавна очолював Оперативне командування «Північ».
- До того був, зокрема, начальником штабу-першим заступником командувача військ ОК «Захід» та командиром розформованої нині 51-ї окремої механізованої бригади.
- На Донбасі Валерій Залужний з 2014 року.
- Попри те, що у 2017-му отримав звання генерала, не поспішав переводитися на штабні посади, і продовжував роботу, в тому числі, на передовій.
- До призначення начальником ОК «Північ» був начальником штабу ООС. Під час його перебування на посаді ЗСУ звільнили, зокрема, селище Південне біля підконтрольної російським гібридним силам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.
- Офіцери, з якими поспілкувалось Радіо Донбас.Реалії, Залужного називають одним із найвідкритіших генералів, який розуміє проблеми солдатів та молодших офіцерів і «не вважає, що зірочки на погонах – привід бути пихатим». Бойовий у дійсності, а не на папері: так висловився один із офіцерів про Залужного.
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