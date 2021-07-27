Фоторепортаж: російські гібридні сили з танків та артилерії обстріляли район Донецького аеропорту

Річниця так званого всеохоплюючого перемир'я минула на Донбасі неспокійно. Контрольовані Росією формування 26 липня випустили по українських армійцях щонайменше 30 снарядів заборонених Мінськими угодами калібрів 122-мм та 125-мм в районі Донецького аеропорту. Зазнали поранень семеро військових, троє з них – жінки. Радіо Донбас.Реалії побувало на місці обстрілу вранці.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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