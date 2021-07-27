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Донбас

Фоторепортаж: російські гібридні сили з танків та артилерії обстріляли район Донецького аеропорту

Контрольовані Росією бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Донецьком із заборонених Мінськими угодами калібрів

Річниця так званого всеохоплюючого перемир'я минула на Донбасі неспокійно. Контрольовані Росією формування 26 липня випустили по українських армійцях щонайменше 30 снарядів заборонених Мінськими угодами калібрів 122-мм та 125-мм в районі Донецького аеропорту. Зазнали поранень семеро військових, троє з них – жінки. Радіо Донбас.Реалії побувало на місці обстрілу вранці.

Частини 125-мм снарядів, якими обстрілювали територію квартирування українських військових. Такий калібр, за словами армійців, мають, зокрема, танки і самоходні артилерійські установки (САУ)
Частини 125-мм снарядів, якими обстрілювали територію квартирування українських військових. Такий калібр, за словами армійців, мають, зокрема, танки і самоходні артилерійські установки (САУ)
В одному з обстріляних будинків проживали військовослужбовиці. Двоє бійчинь отримали середні та легкі поранення, а стан іще однієї медики спочатку оцінювали, як важкий. Уламки снарядів прошили їй живіт та ноги. Наразі всі семеро поранених, четверо чоловіків та троє жінок, шпиталізовані
В одному з обстріляних будинків проживали військовослужбовиці. Двоє бійчинь отримали середні та легкі поранення, а стан іще однієї медики спочатку оцінювали, як важкий. Уламки снарядів прошили їй живіт та ноги. Наразі всі семеро поранених, четверо чоловіків та троє жінок, шпиталізовані
Андрій одним із перших кинувся допомагати пораненим. Каже, за кілька годин до обстрілу над позиціями ЗСУ літав "Орлан" - безпілотник російського виробництва
Андрій одним із перших кинувся допомагати пораненим. Каже, за кілька годин до обстрілу над позиціями ЗСУ літав "Орлан" - безпілотник російського виробництва
Пряме потрапляння у будинок, де проживали українські військові. На момент обстрілу, армійці, на щастя, встигли перебігти в укриття
Пряме потрапляння у будинок, де проживали українські військові. На момент обстрілу, армійці, на щастя, встигли перебігти в укриття
Маркування на залишках снарядів, що підтверджує: контрольовані Росією бойовики застосували у районі Донецького аеропорту заборонений Мінськими домовленостями калібр 125-мм
Маркування на залишках снарядів, що підтверджує: контрольовані Росією бойовики застосували у районі Донецького аеропорту заборонений Мінськими домовленостями калібр 125-мм
Після обстрілу територія поблизу возицій ЗСУ щільно вкрита дірками, вибоїнами та вирвами
Після обстрілу територія поблизу возицій ЗСУ щільно вкрита дірками, вибоїнами та вирвами

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    Ольга Омельянчук

    Закінчила філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка у 2014 році. Працюю у медіа з 2009-го, авторка Радіо Донбас.Реалії – з 2019-го. Висвітлюю бойові дії на Донбасі від початку – з весни 2014 року. Вірю, що у журналістику можна повернути людину і що довгі форми завжди матимуть свого читача. Обожнюю репортажі, глибоких героїв, тишу та газети. 

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    Донбас.Реалії

    Донбас.Реалії – проєкт для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування. З 2015 року ми створюємо та добуваємо унікальний контент – ексклюзиви з окупованих міст і лінії фронту, відео й фото, мультимедійні репортажі, розслідування, радіо та телепрограми.

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