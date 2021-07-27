Фоторепортаж: російські гібридні сили з танків та артилерії обстріляли район Донецького аеропорту

Річниця так званого всеохоплюючого перемир'я минула на Донбасі неспокійно. Контрольовані Росією формування 26 липня випустили по українських армійцях щонайменше 30 снарядів заборонених Мінськими угодами калібрів 122-мм та 125-мм в районі Донецького аеропорту. Зазнали поранень семеро військових, троє з них – жінки. Радіо Донбас.Реалії побувало на місці обстрілу вранці.
ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:
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Закінчила філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка у 2014 році. Працюю у медіа з 2009-го, авторка Радіо Донбас.Реалії – з 2019-го. Висвітлюю бойові дії на Донбасі від початку – з весни 2014 року. Вірю, що у журналістику можна повернути людину і що довгі форми завжди матимуть свого читача. Обожнюю репортажі, глибоких героїв, тишу та газети.
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