Хомчак після звільнення: залишаюся в строю захисників України

Генерал-полковник Руслан Хомчак, якого президент Володимир Зеленський 27 липня звільнив із посади головнокомандувача Збройних сил України, оприлюднив звернення, в якому підсумував свої завдання на посаді і наголосив, що залишається у «строю захисників України».

«Реформи ніколи не відбувалися безболісно, особливо коли це стосується розмежування повноважень та усунення дублювання функцій між Збройними силами і Міноборони. В умовах протидії російській агресії проведення реформ ускладнювалося і внутрішнім спротивом, і спробами дискредитації мене та інших командирів. Попри перешкоди, досягнуто позитивних результатів. Запроваджені зміни незворотні на шляху до євроатлантичної інтеграції України», – йдеться в заяві, яку поширив Генштаб ЗСУ.

За словами Хомчака, Збройні сили України нині готові до адекватної відповіді «як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки».

«Як свідчить досвід, набутий за роки російсько-української війни, завжди потрібні виваженість у рішеннях і консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад навколо захисту України. Наша спільна мета – перемога у війні з агресором, забезпечення сталого миру, відновлення територіальної цілісності. І це під силу лише згуртованому Українському народові», – наголосив Хомчак.

27 липня президент Зеленський звільнив Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив його першим заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

«Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти», – сказав речник президента Сергій Нікіфоров.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний, який дотепер був начальником оперативного командування «Північ».

Начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України Руслан Хомчак був призначений понад два роки тому, 21 травня 2019 року. Він замінив на посаді Віктора Муженка, який був призначенцем попереднього президента, Петра Порошенка. 27 березня 2020 року, у зв’язку з поділом посад начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ зберіг другу з цих посад.