Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака – речник

Президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський звільнив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак. Про це на брифінгу 27 липня повідомив речник президента Сергій Нікіфоров.

«Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти», – сказав речник.

На посаду головнокомандувача призначений Валерій Залужний, який дотепер був начальником оперативного командування «Північ».

Руслан Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а з цієї посади йде Михайло Коваль.

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