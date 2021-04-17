У Генштабі закликали місцеву владу не створювати «невизначених законом воєнізованих формувань»

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав представників місцевої влади не ініціювати створення невизначених законом воєнізованих формувань. Про це йдеться в заяві Хомчака, оприлюдненій Генштабом ЗСУ у фейсбуці ввечері 16 квітня.

За його словами, у Генштабі прогнозують всі можливі варіанти розвитку ситуації із накопиченням Росією військ біля кордонів України і визначають «адекватні шляхи реагування».

«Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника і моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів і територіальної оборони, а також інші заходи, відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках», – наголосив Хомчак.

Він додав, що у ЗСУ ухвалені рішення щодо швидкого розгортання додаткових резервів і необхідних ресурсів у визначений законодавством України спосіб у разі загострення ситуації.

«У зв’язку із зазначеним, прошу представників органів державної влади і місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних і брехливих тверджень щодо ситуації в Україні», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

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