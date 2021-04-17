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17 квітня 2021, Київ 11:28
Новини | Політика

У Генштабі закликали місцеву владу не створювати «невизначених законом воєнізованих формувань»

У Генштабі прогнозують всі можливі варіанти розвитку ситуації із накопиченням Росією військ біля кордонів України і визначають «адекватні шляхи реагування», заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав представників місцевої влади не ініціювати створення невизначених законом воєнізованих формувань. Про це йдеться в заяві Хомчака, оприлюдненій Генштабом ЗСУ у фейсбуці ввечері 16 квітня.

За його словами, у Генштабі прогнозують всі можливі варіанти розвитку ситуації із накопиченням Росією військ біля кордонів України і визначають «адекватні шляхи реагування».

«Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника і моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів і територіальної оборони, а також інші заходи, відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках», – наголосив Хомчак.

Він додав, що у ЗСУ ухвалені рішення щодо швидкого розгортання додаткових резервів і необхідних ресурсів у визначений законодавством України спосіб у разі загострення ситуації.

«У зв’язку із зазначеним, прошу представників органів державної влади і місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних і брехливих тверджень щодо ситуації в Україні», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нещодавно мер Івано-Франківська, представник ВО «Свобода» Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, який, у разі повномасштабного вторгнення Росії, поїде захищати державу.

Під час зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін мер Львова Андрій Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові.

Позапланові збори тероборони пройшли днями у Запоріжжі.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.

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