Політичне рішення ситуації на Донбасі є єдино можливим – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі із президентом України Володимиром Зеленським та відеозв’язку із канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що «єдином можливим» рішенням щодо врегулювання ситуації на Донбасі є політичне рішення.

«Що стосується ситуації на Донбасі, з Україною та Німеччиною ми, як і раніше, змобілізовані, і рішуче налаштовані досягти політичного рішення – єдино можливого», – написав Макрон у твітері.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном віч-на-віч в Єлисейському палаці в Парижі, а також дистанційно, по відеозв’язку, – із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Приводом для переговорів стало загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до кордонів України та в окупований Крим. Зеленський повідомив, що сповістив лідерів Франції і Німеччини про ситуацію на Донбасі. За його словами, сторони говорили про можливість нової зустрічі в «нормандському форматі». Також Зеленський обговорив з Макроном євроатлантичні перспективи України.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.