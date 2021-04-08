Російські військові отаборилися з технікою неподалік кордону України – CIT

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про концентрацію російської військової техніки в польовому таборі на південь від Воронежа (близько 250 кілометрів від кордону з Харківською та Луганською областями України), а також, імовірно, на південь від Острогозька (близько 150 кілометрів від кордону).

«Значна частина техніки, яку ми побачили, належить Центральному військовому округу – до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів», – пишуть розслідувачі.

За їхніми даними, розвантажуються російські військові на двох станціях у районі Воронежа. На відео, яке є у розпорядженні СІТ, видно «військові танковози, що перевозять важку вогнеметну систему і бойові машини піхоти». На ще одному відео розслідувачі помітили колону реактивних систем залпового вогню «Ураган».

«Виконавши пошук за ключовими словами у VK, ми виявили дописи місцевої жительки, в яких присутні відео і фотографії військового табору, в тому числі техніки, наметів (одна з яких, судячи з червоним хрестів, є польовим госпіталем) і польової кухні. В описі йдеться, що відео зняте в Берізці «під Маслівкою». Відео, на якому видно танковози з технікою (і кодом Центрального військового округу на держномерах), дійсно зняте на південь від Маслівки в районі садового товариства «Берізка», – повідомляє СІТ.

Розслідувачі кажуть, що їм не вдалося однозначно визначити геолокацію табору, «проте ми припускаємо, що він розташований на північній частині військового полігону «Погоново» на південь від «Берізки».

«В останні дні ми активно вивчаємо маршрути руху російської техніки в Криму і до українського кордону з допомогою відео із соціальних мереж і сервісу відстеження вагонів gdevagon. Концентрація російських сил біля кордону, яку ми спостерігаємо, безпрецедентна з 2015 року», – йдеться в повідомленні СІТ.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.