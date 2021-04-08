Україна не чинитиме спроб повернути окуповані Росією території на сході силою, але готова захищатися від подальшої агресії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю агентству Reuters.

На думку Данілова, Росія зосереджує сили біля кордонів України, щоб спробувати згуртувати своє населення проти «зовнішнього ворога» і відволікти від внутрішніх проблем. Будь-яка подальша ескалація ситуації залежатиме від президента Росії Володимира Путіна, впевнений Данілов.

«Питання війни залежить тільки від Путіна», – наголосив він.

«Путін не шкодує людей, і це проблема. Для нас кожна втрата, яка зараз на передовій, – це біль, для нас це трагедія», – заявив секретар РНБО.

Як пояснив Данілов, для Росії вигадування зовнішніх ворогів є елементом вирішення внутрішніх проблем напередодні парламентських виборів, які мають відбутися у вересні.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.