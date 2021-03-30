Росія нарощує війська поблизу кордону України – Хомчак

Росія нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, сході та півдні, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

«Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України на тимчасово окупованих територіях України та Автономної Республіки Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме у Брянській, Воронезькій, Ростовській і на території тимчасово окупованого Криму. Але останнім часом із різних регіонів Росії під виглядом контрольних занять за зимовий період навчань підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх спільних стратегічних навчань «Захід 2021» збройні сили Росії здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, на сході та на півдні», – сказав Хомчак, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.

За його словами, загалом очікується додаткове зосередження до 25-ти батальйонних тактичних груп.

Хомчак каже, що з 2014 року за час окупації Криму Росією здійснено нарощування міжвидового об’єднання військ Збройних сил Росії, яке наразі становить майже 33 тисячі військовослужбовців.

Водночас, за словами головнокомандувача ЗСУ, на окупованому Донбасі розгорнуто армійські корпуси в складі 14 бойових бригад, полків і підрозділів забезпечення чисельністю майже 28 тисяч осіб, які діють за підтримки російських регулярних військ, а на командних посадах яких перебувають кадрові офіцери збройних сил Росії.

Крім того, на території окупованого Донбасу перебувають військові радники та інструктори збройних сил Росії чисельністю понад 2 тисячі осіб, зазначив Хомчак.

«На території Ростовської області додатково містяться до 12 батальйонних тактичних груп із терміном готовності 1-2 доби, що забезпечує мінімально необхідний комплекс заходів негайного реагування на можливі військові дії з боку України», – сказав Хомчак.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.