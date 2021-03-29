У найближчих планах Путіна розмови з Зеленським немає – Кремль

У найближчих планах президента Росії Володимира Путіна немає розмови з президентом України Володимиром Зеленським, заявив у понеділок речник Путіна Дмитро Пєсков журналістам у Москві.

«Поки що немає в планах розмови з Зеленським. Але, з іншого боку, за необхідності це дуже швидко можна бути організувати», – сказав Пєсков, коли його запитали про реакцію на повідомлення, що Зеленський має намір провести розмову з усіма учасниками «нормандської четвірки».

Напередодні речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель сказала в ефірі програми «Взгляд с Банковой» на телеканалі «Дом», що президент має намір обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн «нормандської четвірки». За її словами, поштовхом до такого рішення стала загибель 26 березня під Шумами Донецької області чотирьох українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.