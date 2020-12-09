У Кремлі прокоментували можливість нової зустрічі лідерів «нормандського формату»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ймовірність проведення нової зустрічі лідерів «нормандського формату», заявив, що «зустріч заради зустрічі не потрібна нікому».

«Власне, цим (підготовкою зустрічі – ред.) займаються помічники. Їм все ж таки потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, а тут у нас немає субстанції. Субстанцією може бути тільки виконання паризьких домовленостей. У цьому плані ситуація важка», – сказав Пєсков російським ЗМІ.

Він додав, що ситуація з виконанням домовленостей минулорічного саміту у Парижі щодо Донбасу не дає країнам «нормандського формату» рухатися вперед.

«Є, безумовно, розуміння глав держав, що треба рухатися вперед. Глави держав усвідомлюють, що є причиною для такого простою. Причиною є, як ми всі знаємо, невиконання тих паризьких домовленостей», – сказав Пєсков.

За його словами, тому під час нещодавньої телефонної розмови президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель «вирішили активізувати роботу на експертному рівні, на рівні помічників, щоб намацувати якісь шляхи для знаходження розв’язки з цієї ситуації».

Пєсков також не відповів на запитання про перспективи зустрічі помічників глав країн «нормандського формату», сказавши, що «помічники самі узгодять свої дати».

Раніше сьогодні українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі закликала Росію «вжити всіх належних кроків» для продовження роботи, в тому числі у «нормандському форматі».

9 рудня минає рік з часу Паризького саміту лідерів країн «нормандського формату» щодо Донбасу, коли востаннє безпосередньо зустрічалися лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.