Президент Зеленський та команда переговорників не мають завищених очікувань від сьогоднішніх перемовин у Парижі, сказала в ефірі Радіо Свобода заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Ми прекрасно розуміємо певну небезпеку, що закладена у самих Мінських угодах – про кордон: про те, що там чітко прописано, що спочатку вибори, потім – звільнення кордону. Але наша позиція, позиція президента Зеленського, яку той неодноразово озвучував, – що вибори місцеві мають пройти лише за українським законодавством, і це не передбачає перебування на території ворожих формувань, зброї. На цих виборах має діяти українське законодавство, бути українські медіа присутні, українські партії мати можливість для агітації. Це – дуже чіткі принципи, на яких буде пан Зеленський стояти у Парижі», – зазначила депутатка.