До Єлисейського палацу вже прибули усі учасники переговорів у «нормандському форматі»
Президент Зеленський та команда переговорників не мають завищених очікувань від сьогоднішніх перемовин у Парижі, сказала в ефірі Радіо Свобода заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
«Ми прекрасно розуміємо певну небезпеку, що закладена у самих Мінських угодах – про кордон: про те, що там чітко прописано, що спочатку вибори, потім – звільнення кордону. Але наша позиція, позиція президента Зеленського, яку той неодноразово озвучував, – що вибори місцеві мають пройти лише за українським законодавством, і це не передбачає перебування на території ворожих формувань, зброї. На цих виборах має діяти українське законодавство, бути українські медіа присутні, українські партії мати можливість для агітації. Це – дуже чіткі принципи, на яких буде пан Зеленський стояти у Парижі», – зазначила депутатка.
Олександра Матвійчук із «Центру громадянських свобод» опублікувала текст листа, який правозахисники направили президентові Франції Еммануелеві Макрону напередодні зустрічі у Парижі.
Лист стосується звільнення «в’язнів Кремля».
«Російська Федерація не тільки ігнорує вимоги міжнародних організацій щодо звільнення політичних ув'язнених, але ще й посилила репресії. Тільки в березні 2019го року 24 людини були заарештовані в окупованому Криму та перевезені до Росії. Міжнародний Комітет Червоного Хреста не має доступу до українських ув'язнених на окупованому Донбасі. Багато із них не можуть отримати необхідні їм медикаменти. Частина людей піддаються тортурам», – йдеться у тексті звернення.
На переконання підписантів, підштовхувати Україну до поступок неможливе до того, як Росія безумовно звільнить заручників.
Ексвіцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд висловилася з приводу акції на Банковій та «червоні лінії», які переходять українські президенти.
«Хочу нагадати, як ці червоні лінії хтось переходив: 5 вересня 2014 року і 12 лютого 2015 року, коли був підписаний Мінськ-1 і Мінськ-2. Тоді російських маріонеток визнали, посадили за стіл перемовин і підписали з ними угоди. Там же і написано: «провести вибори під дулами автоматів»; 16 вересня 2014 року, коли за закритими дверима з виключеним табло Верховна Рада проголосувала амністію для бойовиків, вибори і особливий статус для окупованих територій;16 липня і 31 серпня 2015 року, коли депутати голосували за президентські зміни до Конституції з особливим статусом; 6 жовтня 2017 року і 4 жовтня 2018 року, коли депутати подовжували дію закону про особливий статус.
І цей хтось - Президент Порошенко разом з коаліцією. І останній тест на вошивість - конституційне подання про визнання неконституційними амністії і особливого статусу від 11 липня 2019 року. Скільки підписів ви знайдете з числа тих, що стоять сьогодні на сцені? Тому моє особисте застереження до Президента Зеленського: «Петро напереходив червоні лінії. Не будь як Петро»», – написала вона.
Акція у центрі Києва біля будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій, де напередодні встановили сцену та намети, відбувається без порушень, повідомило Міністерство внутрішніх справ на сторінці у Twitter.
«На Банковій продовжується акція. Ми вдячні учасникам за дотримання закону. Наші хлопці забезпечують правопорядок у центрі столиці. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, зверніться до них», – йдеться в повідомленні.
Учасники «Варти на Банковій» також повідомляють, що все гаразд.
Поки російські гібридні сили на Донбасі зменшили свою активність, українські військові – у повній бойовій готовності. Що думають солдати про переговори лідерів «нормандської четвірки» в Парижі, заплановані на 9 грудня, та якою є ситуація на передових позиціях під Авдіївкою, Красногорівкою та Докучаєвськом – у відео Радіо Свобода.
Відомо, що зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним має відбутися після зустрічі «нормандської четвірки». За словами заступника глави Офісу українського президента Кирила Тимошенка, у складі делегації поїхали міністр енергетики Олексій Оржель та виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко, які за потреби можуть долучитися до переговорів, якщо йтиметься про газ.