Путін висловив задоволення результатом зустрічі з Зеленським – агентства

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у перерві «нормандського» саміту в Парижі висловив задоволення результатами цієї зустрічі, повідомляють із Парижу російські агентства.

На запитання, як відбулася ця зустріч і чи задоволений він нею, Путін відповів: «Добре. Задоволений».

Він також додав і англійською: «Yes, I’m happy» («Так, я щасливий»).

За повідомленнями, загалом двостороння зустріч, разом із членами делегацій двох країн, протривала близько години, з того Зеленський і Путін близько 5–10 хвилин розмовляли сам-на-сам.

Конкретної інформації про теми і результати зустрічі, як і про реакцію на них Зеленського, на цей час немає.

Російські агентства пишуть, що з боку Росії в двосторонній зустрічі брали також міністр енергетики Олександр Новак і голова «Газпрому» Олексій Міллер, поряд із помічниками президента Росії Владиславом Сурковим і Юрієм Ушаковим, головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і речником Кремля Дмитром Пєсковим.

Українська сторона наразі не повідомляла, хто з членів делегації України брав участь у цій зустрічі.

Тепер переговори в форматі «нормандської четвірки» мають продовжитися, після чого очікують на пресконференцію чотирьох лідерів і оголошення спільної заяви.

9 грудня в столиці Франції Парижі лідери «нормандської четвірки» – президенти України, Франції, Росії і канцлер Німеччини – ведуть переговори, головна тема яких – припинення війни, яку Росія веде проти України на Донбасі. При цьому оглядачі попереджали, що під час двосторонньої зустрічі керівників України і Росії Путін може також порушити тему про газ.