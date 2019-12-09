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09 грудня 2019, Київ 22:27
Новини | Політика

Саміт «нормандської четвірки» продовжиться після розмови Зеленського і Путіна – ОПУ і Париж

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Саміт у «нормандському форматі» лідерів України, Франції, Німеччини і Росії у столиці Франції не завершений, а перерваний на розмову президентів України і Росії і продовжиться після неї, повідомили в офісі президента України.

«Переговори лідерів країн «нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох голів держав. По тому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі», – мовиться в повідомленні.

Так само в прес-службі Єлисейського палацу, резиденції президента Франції в Парижі, де відбуваються зустрічі, повідомили журналістів про початок двосторонніх переговорів Зеленського і Путіна, після яких їхні переговори з лідерами Франції й Німеччині продовжаться.

Наприкінці переговорів планується оголошення спільної заяви.

Дещо раніше про початок зустрічі керівників України і Росії повідомляв помічник російського президента Юрій Ушаков.

При цьому низка засобів інформації повідомляла, що ця зустріч почалася «після закінчення» саміту чотирьох лідерів.

/**/ /**/ Радіо Свобода наживо стежить за перебігом подій у Єлисейському палаці та у Києві
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9 грудня в Парижі лідери «нормандської четвірки» – президенти України, Франції, Росії і канцлер Німеччини – ведуть у Єлисейському палаці переговори, головна тема яких – припинення війни, яку Росія веде проти України на Донбасі.

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