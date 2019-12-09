У Зеленського і Путіна підтвердили двосторонню зустріч в Парижі

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін проведуть двосторонню зустріч після переговорів «нормандської четвірки» в Парижі. Про це повідомив в понеділок заступник глави Офісу українського президента Кирило Тимошенко.

«Після зустрічі чотирьох лідерів в нормандському форматі президент Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним», – сказав він на брифінгу у Парижі.

Тимошенко пояснив, що двостороння зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після «нормандського саміту», тому що «так домовилися лідери».

Помічник російського президента Юрій Ушаков також заявив, що зустріч Путіна з Зеленським запланована після переговорів в «нормандському форматі», повідомляє ТАСС. Він додав, що не знає, скільки триватиме розмова президентів України і Росії.

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції.