Папа Римський помолився за «нормандський формат»

Папа Римський Франциск помолився за успіх зустрічі лідерів «нормандського формату» в столиці Франції Парижі 9 грудня.

«Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення», – сказав Франциск під час проповіді на площі Святого Петра в Римі.

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції Парижі.