Президент Володимир Зеленський озвучив свої цілі на «нормандській зустрічі», яка відбудеться у Парижі наступного понеділка - обговорити звільнення полонених, повернення Україною контролю над східним кордоном, припинення бойових дій і виведення всіх військ, а також проведення місцевих виборів на Донбасі.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ»; Сергій Гармаш, головний редактор інтернет-видання «Остров», президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу. Ведучий: Віталій Портников.