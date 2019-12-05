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05 грудня 2019, Київ 16:43
Події

«Нормандський формат». Зеленський хоче припинення війни

Президент Володимир Зеленський озвучив свої цілі на «нормандській зустрічі», яка відбудеться у Парижі наступного понеділка - обговорити звільнення полонених, повернення Україною контролю над східним кордоном, припинення бойових дій і виведення всіх військ, а також проведення місцевих виборів на Донбасі.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ»; Сергій Гармаш, головний редактор інтернет-видання «Остров», президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу. Ведучий: Віталій Портников.

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