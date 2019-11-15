Зустріч у «нормандському форматі» відбудеться 9 грудня у Парижі – офіційно

Зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у Парижі, повідомляють видання Le Figaro та інформагентство Bloomberg із посиланням на офіс французького президента Еммануеля Макрона.

Це підтвердили також і в офісі українського президента Володимира Зеленського.

Ще позавчора речник Кремля Дмитро Песков заявляв, що про точну дату проведення згаданих переговірів говорити зарано.

11 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.