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15 листопада 2019, Київ 18:44
Новини | Політика

Зустріч у «нормандському форматі» відбудеться 9 грудня у Парижі – офіційно

Еммануель Макрон

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Зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у Парижі, повідомляють видання Le Figaro та інформагентство Bloomberg із посиланням на офіс французького президента Еммануеля Макрона.

Це підтвердили також і в офісі українського президента Володимира Зеленського.

Ще позавчора речник Кремля Дмитро Песков заявляв, що про точну дату проведення згаданих переговірів говорити зарано.

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11 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

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