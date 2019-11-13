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13 листопада 2019, Київ 18:00
Новини | Політика

Про двосторонню зустріч Путіна і Зеленського говорити зарано – речник Кремля

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков

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Говорити про можливість двосторонньої зустрічі президента Росії Володимир Путіна і його українського колеги Володимира Зеленського зарано, передають російські інформагенції речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Поки рано говорити, ми акцентуємося зараз на підготовці до «нормандського формату», – сказав Пєсков у відповідь на питання, чи можлива зустріч двох президентів до «нормандського» саміту.

/**/ /**/ За словами речника Путіна, зустріч заради зустрічі принесе мало користі, вона повинна бути добре підготовлена
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У Кремлі відреагували на пропозицію Назарбаєва організувати зустріч Зеленського і Путіна

Раніше цього тижня колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що працює над організацією особистої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Під час конференції в казахській столиці Нурсултані Назарбаєв заявив, що Зеленський погодився взяти участь у цій зустрічі. Путіна проінформували про це.

Наразі незрозуміло, коли саме він обговорював можливість переговорів Зеленського й Путіна з українським президентом.

В офісі Зеленського поки що не коментували інформацію.

11 листопада президент Росії обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

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