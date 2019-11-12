У Кремлі відреагували на пропозицію Назарбаєва організувати зустріч Зеленського і Путіна

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на даний момент у Кремлі пріоритетним вважають «нормандський формат» переговорів, проте Володимир Путін не буде відмовлятися від двосторонньої зустрічі з українським президентом, про яку говорив колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

«Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і цієї зустрічі теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, вона повинна бути добре підготовлена, – цитує слова Пєскова російське державне агентство новин ТАСС. – Існують ще дуже великі резерви для цієї домашньої роботи… На даний час ми всі концентруємося на підготовці до процесів «нормандського формату», для цього, звичайно, повинні бути виконані всі зобов’язання, які сторони взяли на себе в Мінську», – додав він.

Раніше колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що працює над організацією особистої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

Під час конференції в казахській столиці Нурсултані Назарбаєв заявив, що Зеленський погодився взяти участь у цій зустрічі. Путіна проінформували про це.

Наразі незрозуміло, коли саме він обговорював можливість переговорів Зеленського й Путіна з українським президентом.

В офісі Зеленського поки що не коментували інформацію.

11 листопада президент Росії обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.