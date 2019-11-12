Назарбаєв заявив, що працює над організацією зустрічі Путіна і Зеленського

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що працює над організацією особистої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Під час конференції в казахській столиці Нурсултані Назарбаєв заявив, що Зеленський погодився взяти участь у цій зустрічі. Путіна проінформували про це.

«Якщо їм потрібна нейтральна сторона, я запропонував Казахстан», – сказав Назарбаєв.

Наразі незрозуміло, коли саме він обговорював можливість переговорів Зеленського й Путіна з українським президентом.

В офісі Зеленського поки не коментували інформацію.

11 листопада президент Росії обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.