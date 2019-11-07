«Найбільшої критики Зеленський зазнає не на «Прямому» чи «5 каналі», а на каналах Медведчука» – Світлана Остапа

Гості програми «Ваша Свобода»: Світлана Остапа, заступник шеф-редактора порталу «Детектор медіа»; Тетяна Циба, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету Верховної Ради України зі свободи слова; Тарас Березовець, ведучий телеканалу «Прямий».

Державне бюро розслідувань (ДБР) 7 листопада проводило обшуки у власника телеканалу «Прямий» Володимира Макеєнка. Слідчі дії відбувалися у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі ДБР. Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що має намір купити телевізійний канал «Прямий», якщо у його нинішнього власника Володимира Макеєнка «виникнуть проблеми». ЗМІ повідомляють, що канал нібито повязаний з найближчим оточенням Порошенка, а Макеєнко є фіктивним власником.

Віталій Портников: В аналогічній ситуації 19 років тому я вів таку програму на російській службі Радіо Свобода, запитував щодо арешту пана Гусинського. Президент Путін тоді говорить, що це «спір господарюючих суб’єктів» і не має ніякого відношення до тиску на телеканал «НТВ»...

Світлана Остапа: Звичайно, дуже подібні паралелі можна провести. Але це все – країни пострадянського простору. І вони, очевидно, мають всі перехворіти цими «хворобами». Ми повинні домагатися максимальної прозорості всіх дій, які вчиняють правоохоронні органи. Звичайно, що є відразу підозра, що це може бути пов’язано з тим, що транслює цей телеканал. Тим паче, що це опозиційний телеканал.

Якби вони прийшли і сказали, що я такий-то... Ми вже потім дізналися, дзвонили у пресслужбу ДБР, що це з ДБР, що це пов’язано з купівлею-продажем каналу цього, що це нібито продовження справи, яка була у серпні. Але цікаво, хто подав заяву, чому виникли підозри щодо цієї купівлі? Все це треба розкопувати.

З приходом нової влади щодо журналістів, журналістики утворилася нова атмосфера. Але не краща, ніж за Кучми



З приходом нової влади щодо журналістів, журналістики утворилася нова атмосфера. Але не краща, ніж за Кучми.

І це було видно ще під час виборчої кампанії, що Зеленський уникає спілкування з пресою.

Ми кілька разів робили заяви, щоб він вийшов на пресконференцію. Він просто уникав. Ну так йому порадили політтехнологи. Ми тепер бачимо, що, мабуть, не варто було йому у той момент це робити, тому що він критики тоді ще більше не сприйняв би, ніж зараз. І потім заяви його оточення, що ви, журналісти, нам не потрібні, обійдемося без вас, ми комунікуємо напряму.

Вони думали, що якщо в інстаграмі все викладати, то можна так діяти весь час перебування при владі. Але вони зіткнулися з реальністю. І журналісти починають потроху доводити, що це все-таки важливий демократичний інститут суспільства і нехтувати ним не можна.

Як можна було після парламентських слухань відразу на другий день вчиняти такі дії?! Я розумію, що ДБР в іншій парадигмі живе, в іншому інформаційному просторі. Учора з трибуни виголошувати, що ми за свободу слова, а сьогодні вчиняти такі дії!

«Детектор медіа» моніторить всі канали. Хто і що говорить на ток-шоу, у новинах. Все це видно, хто кого «мочить», хто кого піарить. Так найбільшої критики Зеленський зазнає навіть не на «Прямому» чи «5 каналі», а на каналах Медведчука. Це не просто критика, це хамська критика.

Володимиру Зеленському «дуже боляче» від критики

Тарас Березовець: Влада дає нам стільки підстав для недовіри систематично, підриваючи, з одного боку, довіру до громадян, ведучи по суті війну з журналістами, з медіа, яких вони призначили собі в ролі ворогів, а з іншого боку, те, що сьогодні відбувається у власника нашого телеканалу, коли людина, яка не представлялася впродовж кількох годин, здійснюючи слідчі заходи в його квартирі, не допускаючи туди нардепів, змушує нас не довіряти цій владі ще дужче.

Незалежна опозиція, як ми розуміємо, за нового президента означає «ворожа опозиція»

Є велике бажання представників влади, яке я в тому числі чітко пов’язую з останнім інтерв’ю Андрія Богдана, який сказав, що Володимиру Зеленському «дуже боляче» від критики, що він буквально не спить, не їсть і йому це дуже сильно дошкуляє.

Очевидно, «заповзяті гончаки» в оточенні президента вирішили йому зробити приємне в такий спосіб, оскільки телеканал «Прямий» – один із тих, який представляє незалежну опозицію. А незалежна опозиція, як ми розуміємо, за нового президента означає «ворожа опозиція».

Більшовики теж, коли здійснили жовтневий переворот, захопили телеграф, пошту і знищили свободу слова

Будь-яка влада любить символізм. Чому Галину Старовойтову вбивають у день народження Путіна, і чому 7 листопада, в день жовтневого перевороту, приходять на провідний опозиційний інформаційний канал України?

Більшовики теж, коли здійснили жовтневий переворот, захопили телеграф, пошту і знищили свободу слова, закривши всі незалежні медіа. А зараз є телебачення. Тому нічого дивного.

Президент, який обрався завдяки телеканалу «1+1», прекрасно розуміє силу телебачення. Можливо, ми не такий великий канал, як «плюси», але наш голос чути і чути дуже сильно, голосно, у тому числі за кордоном. І я переконаний, що ця ситуація неодмінно викличе реакцію у тому числі західних урядів і західних посольств. Це такий символізм, це певний тролінг, цинізм, це те, що собі дозволяє нинішня влада.

– Пані Циба, будете захищати телеканал «Прямий», якщо виявиться, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, є реальним тиском з боку Офісу президента Володимира Зеленського на незалежних і опозиційних журналістів?

Тетяна Циба: Комітет свободи слова не розділяє за політичною ознакою журналістів. Ми захищаємо там, де є можливість захистити. Якщо нас просять втрутитися у те, у що ми не можемо втрутитися, наприклад, в рішення суду або в рішення іншого незалежного органу... Ми маємо відійти від «телефонного права».