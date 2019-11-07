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07 листопада 2019, Київ 21:55
Політика

«Найбільшої критики Зеленський зазнає не на «Прямому» чи «5 каналі», а на каналах Медведчука» – Світлана Остапа

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону. Київ, 10 жовтня 2019 року

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Гості програми «Ваша Свобода»: Світлана Остапа, заступник шеф-редактора порталу «Детектор медіа»; Тетяна Циба, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету Верховної Ради України зі свободи слова; Тарас Березовець, ведучий телеканалу «Прямий».

Державне бюро розслідувань (ДБР) 7 листопада проводило обшуки у власника телеканалу «Прямий» Володимира Макеєнка. Слідчі дії відбувалися у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі ДБР. Раніше пятий президент України Петро Порошенко заявляв, що має намір купити телевізійний канал «Прямий», якщо у його нинішнього власника Володимира Макеєнка «виникнуть проблеми». ЗМІ повідомляють, що канал нібито повязаний з найближчим оточенням Порошенка, а Макеєнко є фіктивним власником.

Віталій Портников: В аналогічній ситуації 19 років тому я вів таку програму на російській службі Радіо Свобода, запитував щодо арешту пана Гусинського. Президент Путін тоді говорить, що це «спір господарюючих суб’єктів» і не має ніякого відношення до тиску на телеканал «НТВ»...

Світлана Остапа: Звичайно, дуже подібні паралелі можна провести. Але це все – країни пострадянського простору. І вони, очевидно, мають всі перехворіти цими «хворобами». Ми повинні домагатися максимальної прозорості всіх дій, які вчиняють правоохоронні органи. Звичайно, що є відразу підозра, що це може бути пов’язано з тим, що транслює цей телеканал. Тим паче, що це опозиційний телеканал.

Світлана Остапа, заступник шеф-редактора порталу «Детектор медіа»
Світлана Остапа, заступник шеф-редактора порталу «Детектор медіа»

Якби вони прийшли і сказали, що я такий-то... Ми вже потім дізналися, дзвонили у пресслужбу ДБР, що це з ДБР, що це пов’язано з купівлею-продажем каналу цього, що це нібито продовження справи, яка була у серпні. Але цікаво, хто подав заяву, чому виникли підозри щодо цієї купівлі? Все це треба розкопувати.

З приходом нової влади щодо журналістів, журналістики утворилася нова атмосфера. Але не краща, ніж за Кучми
Світлана Остапа


З приходом нової влади щодо журналістів, журналістики утворилася нова атмосфера. Але не краща, ніж за Кучми.

І це було видно ще під час виборчої кампанії, що Зеленський уникає спілкування з пресою.

Ми кілька разів робили заяви, щоб він вийшов на пресконференцію. Він просто уникав. Ну так йому порадили політтехнологи. Ми тепер бачимо, що, мабуть, не варто було йому у той момент це робити, тому що він критики тоді ще більше не сприйняв би, ніж зараз. І потім заяви його оточення, що ви, журналісти, нам не потрібні, обійдемося без вас, ми комунікуємо напряму.

Вони думали, що якщо в інстаграмі все викладати, то можна так діяти весь час перебування при владі. Але вони зіткнулися з реальністю. І журналісти починають потроху доводити, що це все-таки важливий демократичний інститут суспільства і нехтувати ним не можна.

Як можна було після парламентських слухань відразу на другий день вчиняти такі дії?! Я розумію, що ДБР в іншій парадигмі живе, в іншому інформаційному просторі. Учора з трибуни виголошувати, що ми за свободу слова, а сьогодні вчиняти такі дії!

«Детектор медіа» моніторить всі канали. Хто і що говорить на ток-шоу, у новинах. Все це видно, хто кого «мочить», хто кого піарить. Так найбільшої критики Зеленський зазнає навіть не на «Прямому» чи «5 каналі», а на каналах Медведчука. Це не просто критика, це хамська критика.

Володимиру Зеленському «дуже боляче» від критики
Тарас Березовець

Тарас Березовець: Влада дає нам стільки підстав для недовіри систематично, підриваючи, з одного боку, довіру до громадян, ведучи по суті війну з журналістами, з медіа, яких вони призначили собі в ролі ворогів, а з іншого боку, те, що сьогодні відбувається у власника нашого телеканалу, коли людина, яка не представлялася впродовж кількох годин, здійснюючи слідчі заходи в його квартирі, не допускаючи туди нардепів, змушує нас не довіряти цій владі ще дужче.

Тарас Березовець, ведучий телеканалу «Прямий»
Тарас Березовець, ведучий телеканалу «Прямий»
Незалежна опозиція, як ми розуміємо, за нового президента означає «ворожа опозиція»
Тарас Березовець

Є велике бажання представників влади, яке я в тому числі чітко пов’язую з останнім інтерв’ю Андрія Богдана, який сказав, що Володимиру Зеленському «дуже боляче» від критики, що він буквально не спить, не їсть і йому це дуже сильно дошкуляє.

Очевидно, «заповзяті гончаки» в оточенні президента вирішили йому зробити приємне в такий спосіб, оскільки телеканал «Прямий» – один із тих, який представляє незалежну опозицію. А незалежна опозиція, як ми розуміємо, за нового президента означає «ворожа опозиція».

Більшовики теж, коли здійснили жовтневий переворот, захопили телеграф, пошту і знищили свободу слова
Тарас Березовець

Будь-яка влада любить символізм. Чому Галину Старовойтову вбивають у день народження Путіна, і чому 7 листопада, в день жовтневого перевороту, приходять на провідний опозиційний інформаційний канал України?

Більшовики теж, коли здійснили жовтневий переворот, захопили телеграф, пошту і знищили свободу слова, закривши всі незалежні медіа. А зараз є телебачення. Тому нічого дивного.

Президент, який обрався завдяки телеканалу «1+1», прекрасно розуміє силу телебачення. Можливо, ми не такий великий канал, як «плюси», але наш голос чути і чути дуже сильно, голосно, у тому числі за кордоном. І я переконаний, що ця ситуація неодмінно викличе реакцію у тому числі західних урядів і західних посольств. Це такий символізм, це певний тролінг, цинізм, це те, що собі дозволяє нинішня влада.

– Пані Циба, будете захищати телеканал «Прямий», якщо виявиться, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, є реальним тиском з боку Офісу президента Володимира Зеленського на незалежних і опозиційних журналістів?

Тетяна Циба: Комітет свободи слова не розділяє за політичною ознакою журналістів. Ми захищаємо там, де є можливість захистити. Якщо нас просять втрутитися у те, у що ми не можемо втрутитися, наприклад, в рішення суду або в рішення іншого незалежного органу... Ми маємо відійти від «телефонного права».

Тетяна Циба, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету Верховної Ради України зі свободи слова
Тетяна Циба, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету Верховної Ради України зі свободи слова
/**/ /**/ Речниця президента Юлія Мендель притримує журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка, не даючи йому поставити запитання президентові Володимиру Зеленському
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Медіарух закликає Зеленського відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку Мендель

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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