Порошенко готовий купити «Прямий канал» – Сюмар

П’ятий президент України Петро Порошенко має намір купити телевізійний канал «Прямий», якщо у його нинішнього власника, ексдепутата Верховної Ради Володимира Макеєнка, «виникнуть проблеми». Про це, як інформує «Детектор медіа», заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Так соратниця Порошенка по політичній партії «Європейська солідарність» пояснила мотиви приїзду експрезидента до редакції «Прямого каналу» 24 червня.

За словами Сюмар, на зустрічі Порошенко наголосив, що «Прямий» і «5 канал» не продаватимуть Віктору Медведчуку. Він також заявив, що «не можна допустити концентрації медіавласності в проросійських руках».

Раніше цього місяця до орбіти Віктора Медведчука потрапив телеканал Zik. Кум російського президента Володимира Путіна через своїх союзників уже має вплив на ще два інформаційні телеканали – «112. Україна» та NewsOne.