Власник «112» і «NewsOne» Козак купив Zik – кілька журналістів заявили про звільнення

Народний депутат від «Опозиційного блоку» і соратник політика Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу Zik, повідомляє інший канал політика, «112 Україна».

За даними Реєстру юридичних осіб, Тарас Козак став кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Нові комунікації», якій належить канал Zik.

Канал «112 Україна» наводить слова Козака, який називає це придбання «осмисленим та відповідальним кроком».

«Отримавши Zik, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш затратними і в той же час створює більшу їх капіталізацію як активу. І цей актив називається інформційний медіахолдинг «Новини», – цитують власника на каналі.

За словами Козака, продюсувати медіахолдинг він запросив медіапродюсера Олексія Семенова.

Тим часом низка журналістів вже заявила про звільнення з Zik. Серед них – редакторка Тетяна Вергелес, яка заявила, що «її Zik закінчився», а також ведучі Роман Недзельський і Вахтанг Кіпіані.

«Завтра видаю в ефір останній випуск тижневика «Деталі» і йду шукати роботу», – повідомив Недзельський.

Кіпіані нагадав, що Козак є прибічником кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, який свого часу захищав українського дисидента Василя Стуса (загинув у засланні).

«Як автор і ведучий програми («Історична правда» на Zik – ред.) повідомляю, що передача закривається. Медведчук – це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього», – заявив журналіст.

Восени 2018 року стало відомо про купівлю Козаком каналу Євгенія Мураєва NewsOne.

У грудні 2018 року Тарас Козак став власником каналу «112 Україна». За кілька місяців до цього, в серпні 2018-го, телеканал розірвав співпрацю з Радіо Свобода.